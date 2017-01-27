Torbalı Belediyesi'nden Mültecilere Yardım Eli

Torbalı Belediyesi ülkelerindeki iç savaştan canlarını zor kurtarıp Türkiye'ye kaçan sığınmacılara yardım eli uzatmaya devam ediyor. Torbalı Belediyesi,Subaşı Mahallesi'ndeki derme çatma çadırlarda yaşayan yüzlerceSuriyeli mülteciye erzak yardımında bulundu. 2 kamyonet dolusu yardım Suriyelilere eşit şekilde dağıtıldı. Herhangi bir aksaklığın yaşanmaması amacıyla zabıta ekipleri de yardımlara refakat ettiler. Torbalı Belediyesi'nin yardımları zor kış şartlarında yaşam mücadelesi veren Suriyeliler tarafından sevinçle karşılandı.



"Mazlumlara asla sırt çevirmedik"



Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Türk milletinin Suriyeli mültecileri bağrına bastığını ifade ederek, "Biz tarihin her döneminde mazlumların yanında olduk. Dara düşmüşlere, imdat bekleyenlere,sığınacak bir liman arayanlara asla sırtımızı çevirmedik. Bu büyük devlet ve büyük millet olmanın bir gereğidir"dedi. - İZMİR