Torbalı Belediyesi ilçenin farklı mahallelerinde yapımına başladığı Torbalı Belediyesi Sosyal Eğitim Merkezlerinin (TOSEM) ikisini tamamladı. Bazı semtlerde ise çok amaçlı köy konakları yapılıyor. Projeleri tek tek anlatan Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, "Torbalı 20 yılda kaydedeceği gelişmeyi 5 yıla sığdırıyor" dedi.



Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, bütün mahallelere eşit hizmeti öngören 135 projenin adım-adım gerçekleştiğini belirterek, "Hızlı göç alan, farklı sosyal sorunların yaşandığı Torbalı'da belediye olarak sosyal amaçlı, doğrudan insan odaklı yatırım ve projelerimizi birer-birer hayata geçiriyoruz. Belediyemiz bünyesinde kurulan ve halen inşaatları devam eden Torbalı Belediyesi Sosyal Eğitim Merkezlerinde (TOSEM) toplumun farklı kesimleri için çok amaçlı sosyal sorumluluk projeleri öngörülüyor. TOSEM'lerin ikisinin inşaatı bitti, dördü ise proje ve ihale aşamasında. TOSEM projemizin bilimsel, sosyal, toplumsal hedeflerinin gerçekleşmesinde sivil toplum örgütleriyle ortak çalışmak istiyoruz" diye konuştu.



Sosyal market inşaatı bitiyor



Tepeköy Mahallesinde yapımına başlanan sosyal market inşaatının ise bitmek üzere olduğunu, bu marketin çok önemli bir eksikliği gidereceğini belirten Başkan Görmez konuşmasını şöyle sürdürdü: "Sosyal Marketimizde yüzlerce ailenin hiçbir bedel ödemeden, teşhir edilmeden, sosyal kartla günlük ihtiyaçlarını giderebilecekleri dijital sistem kuruluyor. Aileler çocuklarıyla sosyal markete gelip kartlarına yüklenen limiti oranında alışverişlerini yapabilecekler. İnşallah 2017 yılında marketimizin raflarını, depolarını doldurup hizmete açılacağız" dedi.



İzmir'in en büyük engelli eğitim merkezi açıldı



Sosyal yaşama yeterince katılamayan, ailelerinin de günlük hayatlarını zorlaştıran yetişkin engelliler içinde Torbalı'da İzmir'in en büyük rehabilitasyon merkezini hizmete açtıklarını ifade eden Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, "10 bin metrekarelik alan üzerinde kurulan merkezde eğitim amaçlı sınıflar bulunuyor. Torbalı Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği proje ile ilçede yaşayan 23 yaş üzeri zihinsel engelli bireylerin ekonomik ve toplumsal hayata entegrasyonu amaçlanıyor. Merkeze kayıtlı 120 kursiyerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.



Evde bakım hizmetinden 300 aile yararlanıyor



Başkan Görmez, kısa süre önce hizmete açılan Evde Bakım biriminin 300 aileye ulaştığını da hatırlatarak şöyle konuştu: "Torbalı Belediyesi ilçe sınırları içerisinde yatağa bağımlı yaşayan 65 yaş üstü bireyler ve yaş sınırı olmaksızın tüm yatağa bağlı engelliler için evde bakım hizmeti veriyor. Evde bakım hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, 935 3 112 numaralı telefonu arayarak bu birimle temasa geçebiliyorlar. Evde bakım hizmet biriminde; bir doktor, iki hemşire, iki yardımcı personel, iki acil tıp teknisyeni, dört şoför ve bir büro elemanı olmak üzere 12 personel görev yapıyor. Son aldığımız bilgilere göre şu anda 300 aileye ulaştık."



"TOREV'i kurduk, burs vermeye başladık"



Öte yandan, yeni kurulan Torbalı Eğitim Kültür Vakfı (TOREV) aracılığıyla 206 Torbalılı öğrenciye burs vermeye başlandı. Burslarda kız öğrencilere öncelik verildiği belirtildi. Torbalı'nın en büyük mahallesi olan 50 bin nüfuslu Ayrancılar 'da 750 metrekarelik kapalı alan üzerinde gençlik merkezi inşaatına da başlandı. Bu merkez toplamda 8 bin 700 metrekarelik alana sahip ve burada da birçok sosyal, kültürel, sanatsal sportif yapılacak. Yapımı Torbalı Belediyesince tamamlanan huzur evi 2016 yılında hizmete açılan önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri oldu. Profesyonel biçimde işletilmesi için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na devri yapılan Torbalı Huzur Evi açıldıktan hemen sonra yüzde yüz doluluk oranına ulaştı.



"20 yılda kaydedeceği gelişmeyi 5 yıla sığdırıyor"



Başkan Görmez, şunları söyledi: "Torbalı'ya gerek merkezi Hükümetimiz, gerekse belediyemiz tarafından yatırım yağmuru devam ediyor. Sağlıkta, eğitimde, ulaşımda, sanayide, çevre yatırımlarında ilçemiz altın çağını yaşıyor. Mahalle meydanları, yaya alt geçitleri, köy konakları, düğün salonları, organik pazar, mesire alanları, Fetrek Çayı Sultanlar Vadisi projesi, devlet hastanesi, SGK binası, belediye binası, diş hastanesi, yürüyüş yolları, parklar, spor sahaları, belediyemize tahsis edilen ya da istimlak yoluyla sağlanan binlerce metrekarelik alanıyla Torbalı 20 yılda kaydedeceği gelişmeyi 5 yıla sığdırıyor." - İZMİR