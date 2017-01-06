Torba Tasarı" TBMM Genel Kurulunda

İşletmelere, yatırımcılara, ihracatçılara vergisel teşvikler getiren, memurların emekli ikramiyesine yönelik düzenleme yapan "torba tasarının" 23. maddesi üzerinde verilen önergenin oylamasında toplantı yeter sayısı bulunamayınca TBMM Genel Kurulu kapandı.



Genel Kurulda, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 2 maddesi daha kabul edildi.



Kabul edilen maddelere göre, Türkiye Kızılay Derneği, Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Türkiye Yeşilay Vakfı ile Darülaceze Başkanlığı, Darüşşafaka Cemiyeti ve Türk Hava Kurumu lehine, kuruluş amaçlarına uygun kullanılmak üzere mülkiyeti Hazine'ye, kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde, söz konusu dernek, vakıf, başkanlık, cemiyetler ve kurum lehine 49 yıl süreyle bedelsiz irtifak hakkı tesis edilebilecek.



Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üzerinde ise bunlar adına bedelsiz kullanma izni verilebilecek. Bunlardan ayrıca hasılat payı alınmayacak.



İrtifak hakkı tesis edilen taşınmazların tapu kütüğüne, taşınmazların veriliş amacı dışında kullanılmayacağına ilişkin şerh konulacak.



Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflardan, öğrencilere yönelik eğitim ve yurt temini faaliyetinde bulunanlara, kuruluş amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere, mülkiyeti Hazineye veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde 49 yıl süre ile bedelsiz irtifak hakkı tesis edilebilecek.



Bu şekilde irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen taşınmazlardan söz konusu vakıflar tarafından elde edilen gelirin tamamı, öğrencilere yönelik eğitim kurumlarının veya yurtların yapım, bakım, onarım, işletim ve benzeri giderlerinin karşılanmasında kullanılacak.



Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ile mülkiyeti Hazine'ye veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde, bedelli olarak tesis edilen veya kullanma izni verilen, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflardan öğrencilere yönelik eğitim ve yurt temini faaliyetinde bulunanlar; bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra bir yıl içinde talep etmeleri halinde, bedelli olarak tesis edilen irtifak hakkı veya verilen kullanma izni, hasılat payı alınmaksızın 49 yıl süreli bedelsiz irtifak hakkına veya kullanma iznine dönüştürülebilecek.



Bu düzenlemede kapsamında kalan taşınmazların kullanımlarıyla ilgili olarak tebliğ edilen veya tahakkuk ettirilen kullanma izni ve irtifak hakkı bedelleri tahsil edilmeyecek, tahsil edilenler iade edilmeyecek.



"Kamuya yararlı derneklere de bu imkanı verebilseydik"



Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflardan, öğrencilere yönelik eğitim ve yurt temini faaliyetinde bulunanlara, mülkiyeti Hazine'ye veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde 49 yıl süre ile bedelsiz irtifak hakkı tesis edilebilmesine" imkan tanıyan düzenleme ile ilgili açıklama yaptı.



Bu düzenlemenin eğitim ve yurt hizmetleri alanında devlet tarafından yürütülen hizmetlere katkı vermek üzere faydalı bir sonuç ve netice üreteceğini söyleyen Ağbal, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yapılan bu düzenlemede Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti sağlanan vakıflara bu imkanı getirmiş olduk. Gönül isterdi ki hep birlikte, aynı amaçları, gayeyi ve faaliyetleri yürüten ve yine Bakanlar Kurulunca vergiden muaf oldukları belirtilen kamuya yararlı derneklere de bu imkanı verebilseydik. Netice itibarıyla bunlar sivil toplum örgütleridir, hayır kurumlarıdır, hayırlı amaçlar için kurulmuşlardır. Toplumun geniş kesimlerinde büyük bir destek ve teveccüh görmektedirler. Bu hususu özellikle belirtmek istedim.



Bir çok düzenlemede, özellikle Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti sağlanan vakıflar için getirilen düzenlemelerin aynı şekilde, kamu yararına dernekler için de getirildiğini görüyoruz. İnşallah başka bir zaman, diğer partilerimizin de destek vermesiyle bu alanda düzenleme yapacağımızı ümit ediyorum."



Yerinden söz alan CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, bugün Şırnak'taki operasyonlarda 2 askerin şehit olduğunu, 4 askerin de yaralandığını öğrendiklerini belirterek, "Türkiye ateş çemberi içerisinde. Bir yandan illerde patlayan bombalarla, diğer yandan teröristlerle girilen çatışmalarda askerler ve polislerimizin şehit olmasıyla hepimizin yüreği dağlanıyor. Şehit olan askerlere rahmet, yaralılara acil şifalar, milletimize başsağlığı diliyorum." dedi.



TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi de Başkanlık Divanı olarak, Şırnak'ta şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı diledi.



-Toplantı yeter sayısı bulunamadı



Tasarının 23. maddesinde HDP'nin verdiği önerge oylamasında, CHP yoklama talebinde bulundu.



Yoklama sonucunda toplantı yeter sayısının bulunamaması üzerine, birleşime ara veren Hamzaçebi, aranın ardından ikinci yoklamayı yaptı.



Hamzaçebi, yoklama pusulalarının sayımı sırasında, isimlerini okuduğu milletvekillerinin Genel Kurul salonunda bulunup bulunmadıklarını kontrol etti.



CHP Grup Başkanvekili Gök, yoklama pusulalarının sayımı sırasında, bazı AK Parti milletvekillerinin Genel Kurul salonunda bulunmadıklarının tespit edilmesi üzerine tepki gösterdi.



AK Parti milletvekilleri ile Gök arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.



Hamzaçebi, ikinci yoklamada da yeter sayının bulunamaması üzerine, 9 Ocak Pazartesi günü saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.