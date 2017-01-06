Torba Tasarı" TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın ikinci bölümünde yer alan 5 madde kabul edildi, tasarıya yeni bir madde eklendi.



Meclisteki 4 siyasi partinin ortak imzasıyla verilen önergeyle tasarıya yeni bir madde ihdası yapıldı. Maddeyle indirimli Katma Değer Vergisi (KDV) uygulanan sektörler, mal ve hizmet gruplarının alacakları nakden iadelerin, bir sonraki sene yerine yıl içinde yapılmasına imkan sağlandı.



Kabul edilen maddelere göre, bireysel emeklilikte, katkı payının şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihten önceki bir tarihte devlet katkısı hesaplaması nedeniyle erken ödenen devlet katkısı tutarlarına, devlet katkısının Hazine Müsteşarlığınca fiilen ödendiği tarih ile ödenmesi gereken tarih arasındaki süre için gecikme zammı oranı esas alınarak gecikme bedeli hesaplanacak.



Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'na eklenecek geçici maddeyle 1 Ocak 2013 tarihi ile bu maddenin yürürlüğe gireceği tarih arasındaki sürede, katkı payının şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihten önceki bir tarihte, erken ödenen devlet katkısı tutarlarına, devlet katkısının Müsteşarlıkça ödendiği tarih ile ödenmesi gereken tarih arasındaki süre için belirtilen gecikme zammı esas alınarak gecikme bedeli hesaplanacak.



Yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ödenmiş katkı paylarına da aynı hüküm uygulanacak.



Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birliklerin personeli için kurulan sandıkların iştirakçileri olarak çalışmaya başlayanlardan 45 yaşını doldurmayanlar, bu sandıklar Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) devredilinceye kadar, sigortalı olmasalar da işverenleri aracılığıyla bireysel emeklilik sistemine otomatik olarak dahil edilecek. Bu sandıklarda iştirakçi olarak çalışan 45 yaşını doldurmayan mevcut iştirakçiler de bireysel emeklilik sistemine otomatik katılım kapsamına alınacak.



Hazine'ye ait taşınmazlar



Düzenleme kapsamında, 31 Aralık 2000 tarihinden önce üzerinde yapılanma olan Hazineye ait taşınmazların bedelsiz olarak ilgili belediyelere devredilmesi ve belediyeler tarafından da öncelikle üzerinde ev, iş yeri gibi yapı yapan vatandaşlara rayiç bedel üzerinden doğrudan, ihalesiz ve uygun ödeme koşulları ile satılmasına yönelik uygulamada, tarih 19 Temmuz 2003 olarak değiştirilecek. Böylece 31 Aralık 2000-19 Temmuz 2003 döneminde Hazine taşınmazları üzerinde ev, iş yeri gibi yapı yapan vatandaşlar da bu hükümlerden yararlanacak.



Satış imkanı da sağlayan önerge



Bu arada, AK Parti, vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile eğitim ve yurt faaliyetinde bulanan derneklere yönelik sağlanan 49 yıllık bedelsiz irtifak hakkının yanı sıra bunlara satış imkanı da getiren bir önerge verdi.



Darülaceze Başkanlığı, Darüşşafaka Cemiyeti ve Türk Hava Kurumu lehine, kuruluş amaçlarına uygun kullanılmak üzere mülkiyeti Hazineye, kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde 49 yıl süreyle bedelsiz irtifak hakkı tesis edilebilmesini veya Harçlar Kanunu'nda yer alan harca esas değerin yarısı üzerinden doğrudan satılabilmesini öngören önerge, ayrıca Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile öğrencilere yönelik eğitim ve yurt faaliyeti bulunan kamu yararına çalışan derneklere de aynı hakkı tanıyor.



Önergenin oylanmasına geçilmeden önce CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, bu önergenin anayasaya aykırı olduğunu iddia ederek, işleme alınmamasını istedi. Altay, önergenin işleme alınması halinde ise usul tartışması açılmasını talep etti.



Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, birleşime ara vererek, grup başkanvekillerini toplantıya çağırdı.



Toplantının ardından Hamzaçebi, komisyonun yerinde olmadığını belirterek, birleşimi bugün saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.



Tasarının görüşmeleri 21. madde üzerinden devam edecek.