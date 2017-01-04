Torba Tasarı" TBMM Genel Kurulunda

Maliye Bakanı Naci Ağbal, sosyal güvenlik emekli ikramiyesine ilişkin hesapta yanlışlık olmadığını belirterek "SGK'nın yaptığı teknik çalışmaya göre, emekli ikramiyesinden kaynaklı maliyet yaklaşık 2 milyar lira, bunun da bugüne kadar yaklaşık 400 milyon lirası ödendi." dedi.



Ağbal, TBMM Genel Kurulunda görüşülen, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 1. bölümü üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.



Tasarıyla, 20 farklı kanunda ve 2 KHK'de değişiklik yaptıklarını belirten Ağbal, tasarıda geniş toplum kesimlerini, emeklileri, çalışanları, işçileri ilgilendiren düzenlemeler ile yatırım, üretim, ihracat ve istihdamla ilgili düzenlemeler olduğunu kaydetti.



Bakan Ağbal, harp malulleri ve gazilerin hakları konusunda düzenlemeler yapıldığını ifade etti.



Bu yapılırken, her olayı kendi özelliğine göre önceki durumlarla mukayese ederek adalet ve denge gözetilmeye çalışıldığını kaydeden Ağbal, "Çok farklı adlarla ödemeleri yaptığımız dönemde de biz bunlara mevzuatta açıkça gazi veya şehit ifadesini kullanmadık." diye konuştu.



Maliye Bakanı Ağbal, vatan için canını feda eden, şehit olan gerek güvenlik güçleri gerekse vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek "Bu insanlar bu memleket için canlarını feda ettiler. Allah memleketimizi bu tür sıkıntılardan ırak eylesin." ifadesini kullandı.



"2017 yılı için fındık politikanız var mı?" sorusu üzerine Ağbal, Hükümetin sadece 2017 yılı için değil, bütün zamanlar için fındık politikası olduğunu belirtti.



Naci Ağbal, 2009'dan itibaren fındık üreticisinin gelirinde dalgalanma olmasın diye, asgari gelir sağlamak üzere düzenleme yaptıklarını vurguladı. Dekar, kilogram olarak ödeme getirdiklerini ve en son bu tutarın 900 milyon lirayı aştığını kaydeden Ağbal, üreticiye, ürettiği dekar başına belli bir ödeme yaptıklarını bildirdi. Ağbal, her zaman fındık üreticisinin yanında olduklarının altını çizdi.



Sosyal güvenlik emekli ikramiyesine ilişkin hesapta bir yanlışlık olmadığını söyleyen Ağbal, "Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) yaptığı teknik çalışmaya göre, emekli ikramiyesinden kaynaklı maliyet yaklaşık 2 milyar lira, bunun da bugüne kadar yaklaşık 400 milyon lira ödemesi yapıldı. Bunun geriye kalan ödenecek tutarı 1,6 milyar lira." dedi.