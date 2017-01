Torba Tasarı" TBMM Genel Kurulunda

Maliye Bakanı Naci Ağbal, sicil affına ilişkin düzenlemenin yasalaşmasının ardından, Bankalar Birliğiyle ortak anlayış içinde hareket ederek uygulamayı kolaylaştıracak bir anlayışın ortaya konulacağına inandığını söyledi.



Ağbal, TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren torba tasarının tümü üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.



Hane halkı borçluluğu rakamlarına değinen Ağbal, "Son yıllarda hane halkı borçluluk oranlarında artış meydana gelmiştir. Ama Türkiye'deki hane halkı borçluluk oranlarını uluslararası karşılaştırmalara koyduğunuz zaman Türkiye'de hane halkı borçluluk oranı hala düşük seviyededir. Son 14 yılda hane halkının borçlarında bir artış olmakla beraber, hane halkının varlıklarında da önemli artışlar meydana gelmiştir." diye konuştu.



Sicil affına ilişkin soruları da yanıtlayan Bakan Ağbal, düzenlemenin yasalaşmasının ardından bankalarla iş birliği halinde uygulamanın kolaylaşmasını sağlamayı amaçladıklarını anlattı.



Ağbal, şunları kaydetti:



"Geçmişe dönük çek, senet gibi borç ödememeye bağlı olarak ortaya çıkan sıkıntıların aşılacağına inanıyoruz. Bu konuda bankalarımızla birlikte Türkiye Bankalar Birliği ile bu düzenleme konusunda ortak bir çalışma yapıldı. Zaten yapılan düzenlemeyle de bir taraftan uluslararası normları dikkate alırken diğer taraftan da olabildiğince esnafımızın düzenlemeden yararlanmak suretiyle hem mevcut borçlarını yeniden yapılandırmalarına imkan vermiş olacağız hem de geçmişten kaynaklanan sicil kayıpları nedeniyle krediye erişimde karşılaştıkları sorunları aşabileceklerdir. İnşallah yasa çıkar çıkmaz bu konuda bankalarımızla, Bankalar Birliğiyle ortak bir anlayış içinde uygulamayı da kolaylaştıracağız."



-"Böyle bir başvuru beklenmediği için sıkıntı oldu"



KOSGEB üzerinden faizsiz kredi başvurularında sıkıntılar yaşandığının ifade edilmesi üzerine Ağbal, bunun sistemden kaynaklanan sorunlar olduğunu belirtti.



Başvuru sayısının beklenenin çok üzerinde olduğunun altını çizen Ağbal, "Belli ki idari olarak sayıca böyle bir başvuru beklenmediği için birtakım sıkıntılar olmuş ama ben biliyorum ki Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız bu konuda KOSGEB ile ilgili çalışmaları yapıyor. Gerçekten esnafımızın yoğun bir şekilde rağbet gösterdiği bu programda ortaya çıkan aksaklıkları da inşallah süratle ortadan kaldırırız." değerlendirmesinde bulundu.



Ağbal, kamu-özel iş birliği projelerinin dünyada pek çok ülkede başarıyla uygulandığının altını çizdi.



Hükümet olarak yatırımı, normal bütçe imkanlarıyla yapmak ile kamu-özel iş birliği projesi üzerinden yapmak arasındaki dengeyi gözeten bir perspektif izlediklerini vurgulayan Ağbal, şöyle devam etti:



"Ben orta ve uzun vadede hem kamu hizmetleri sunumuna sağladığı faydalar bakımından hem de Türkiye'ye kazandırılan eserler bakımından bu projelerin inşallah başarıyla alınacağını ümit ediyorum. Bu projeler Türkiye'de rasyonel projelerdir, bunları daha da yaygınlaştırmamız gerekiyor ama burada kritik olan şeffaflık, hesap verebilirlik. Maliye Bakanlığı olarak bu anlamda kamu-özel iş birliği projelerine ilişkin gerek taahhütlerin gerek yüklenimlerin gerekse risklerin muhasebeleştirilmesi, bunların uluslararası standartlarda raporlanması, takibi, izlenmesi konusunda 2015 yılından başlayan değişik düzenlemeleri art arda uygulamaya koyduk. Bu çerçevede, her zaman için önemsiyoruz, Türkiye'nin mali raporlaması uluslararası standartlara uygun olmalıdır diyoruz. Bu konuda da zaten kamu-özel iş birliği projelerinin doğurabileceği muhtemel risklerin raporlanması konusunda da uluslararası standartlarla uyumlu bir çerçeveyi oluşturduk, daha da oluştururuz. Hiçbir sorun yok bu konuda. Yani, şeffaf olmalıyız, şeffaf bir düzenleme çerçevesi oluşturmalıyız. Bu konuda da gerekeni yapıyoruz."



Çiftçiye mazot desteği



Bir başka soruyu yanıtlarken, iktidarlarının çiftçilere ciddi destekler verdiğini anlatan Ağbal, bütçe imkanları çerçevesinde her zaman çiftçinin yanında olduklarını, bundan sonra da olmaya devam edeceklerini söyledi.



Ağbal, "En son mazot desteğiyle ilgili Sayın Başbakanımız da açıkladı; 2017 yılında çiftçilerimizin yapmış olduğu mazot harcamalarının yüzde 20'sini 2018 yılının başından itibaren devlet bütçesinden karşılayacağız." dedi.



Mersin'deki sel felaketi nedeniyle zarar gören vatandaşların sıkıntılarının giderilmesi için ellerinden gelen tüm imkanı ortaya koyacaklarını belirten Ağbal, "Emin olun oradaki bütün yaralar sarılacak. Mersin'le ilgili devlet, hükümet olarak bütün imkanlarımızı sonuna kadar kullanacağız." ifadelerini kullandı.



"Tasarrufu her halükarda yapmamız gerekiyor"



Ağbal, zorunlu BES'e ilişkin soruları yanıtlarken kesinti nedeniyle hiç kimsenin ücretinin azalmadığına işaret etti.



Çalışanların ücretinden bir kısmın onların adına açılmış banka hesaplarında iki ay tutulacağını, kişinin ikinci ayın sonunda hesaptaki birikimini neması ile geri alabildiğini anlatan Ağbal, şunları söyledi:



"Zorunlu BES demek, 'kişilerin ücretinde bir azalma', demek doğru değil. Türkiye'de tasarruf oranları son açıklanan istatistiklere göre artmıştır ama yatırım oranları da artmıştır. Bizim için ekonomik istikrar açısından, önemli olan yatırım tasarruf dengesi, yani cari açıktır. Dolayısıyla son güncellemelerde de cari açıkla ilgili bizim hassasiyetimiz devam ediyor. Tasarruf oranlarının yukarıya geldiği yerde yatırım oranları da yukarıya gelmiştir. Dolayısıyla Türkiye olarak her zaman için daha fazla tasarrufu her halükarda yapmamız gerekiyor."