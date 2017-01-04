Torba Kanun Tasarısı Genel Kurulda

TBMM Genel Kurulunda, işletmelere, yatırımcılara, ihracatçılara vergisel teşvikler getiren, memurların emekli ikramiyesine yönelik düzenleme yapan Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine başlandı.



MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, torba tasarı olarak bilinen düzenlemenin tümü üzerinde grubu adına yaptığı konuşmada, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi.



Tasarı hazırlanırken mevzuat hükümlerine uyulmadığını, katılımcılık ve sosyal diyaloğun dikkate alınmadığını ileri süren Kalaycı, şunları kaydetti:



"Hükümet topladığı vergileri torbalarla savurmaktadır. Vergi reformu yapmaya yanaşmamaktadır. Son dönemde torba kanunlara serpiştirilen vergi indirimleriyle ilgili, istisna ve muafiyetlerle ilgili, teşviklerle ilgili, yatırım ortamıyla ilgili parça parça, bölük pörçük düzenlemeler yapılmaktadır. Düzenlemelerde eksiklikler oluyor, kısa süre sonra tekrar düzenleme yapılmak zorunda kalınıyor. Sistem bütüncül olarak ele alınıp reformist bir anlayışla düzenlenmiyor. Böyle günübirlik politikalarla yol almamız mümkün değildir. Ekonominin ihtiyacı olan alanlarda yapısal reformlar bir an önce hayata geçirilmelidir."



Torba kanunların yapım sürecinde pek çok konunun dikkatlerden kaçtığını veya kaçırıldığını, anayasaya aykırı, adrese teslim hatta kişiye özel bazı maddelerin tasarılara sıkıştırıldığını ifade eden Kalaycı, görüşülen tasarıda da bu tür maddelerin yer aldığını, söz konusu maddelerin mutlaka metinden çıkarılması gerektiğini savundu.



"Demokrasimizin kalitesi, ekonomimizin de kalitesini belirler"



HDP Grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili Garo Paylan, iktidarın bazı düzenlemeleri panik halinde torba tasarılar halinde Meclise getirdiğini ileri sürerek, bunun sebebinin de ekonomideki kötüye gidiş olduğunu söyledi.



Ekonomik verilerin iktidarın vaatlerini yerine getiremediğini, hedeflerine ulaşamadığını gösterdiğini ifade eden Paylan, ülke ekonomisinin küçüldüğünü, enflasyonun ise yukarı doğru gittiğini belirtti.



Toplumun ekonomiye güveninin azaldığını savunan Paylan, Maliye Bakanlığının sosyal bilimcilerle çalışarak, güvenin yeniden tahsisi konusuna odaklanması gerektiğini vurguladı.



Paylan, "Demokrasimizin kalitesi, ekonomimizin de kalitesini belirler. Demokrasi kalitesiyle beraber ülkeye, kaliteli yatırımcı gelir. Kaliteli yatırımcı vergi yüksek olsa da öder, işçiyi sömürmez, çevreye zarar vermez. Çünkü kendini güvende hisseder." diye konuştu.



CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel grubu adına yaptığı konuşmasında, yasama çalışmalarının sağlıklı yürütülmediğini söyledi.



Gelecek hafta TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi öngörülen anayasa değişiklik teklifini eleştiren Temizel, şöyle konuştu:



"Çıkarılan her kötü, kalitesiz yasa demokrasi çınarından bir parça koparıyor. Demokrasi çınarı yaralı, bereli, zedeli bir hale geldi. Demokrasi çınarına son saldırımızı da anayasa değişikliği ile gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Toplumda büyük tedirginlik ve endişeler yaratan anayasa değişikliği taslağı üzerinde tartışıyoruz, kavga ediyoruz. Uymaya, korumaya yemin ettiğimiz anayasayı değiştirmek için çırpınıyoruz. Gücümüzü ülkenin sorunlarını çözme konusunda yoğunlaştırmak yerine demokratik bir cumhuriyet olan ülkemizde iktidar ve yetkilerini cumhurbaşkanında toplamak için düzenlemeler yapıyoruz."



Anayasa değişikliğiyle yetkilerin demokratik bir cumhuriyette görülmeyecek şekilde bir kişide toplanmaya çalışıldığını öne süren Temizel, bu değişiklikten mutlaka vazgeçilmesi gerektiğini savundu.



"Sicil affıyla toplumda inanılmaz bir umut yaratıldı"



Torba tasarının ise hakkaniyetle hazırlanmadığını ifade eden Temizel, özellikle gemicilik sektörüne ilişkin maddelere işaret ederek, düzenlemelerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.



Sicil affıyla ilgili maddeye de değinen Temizel, "Bir sicil affıyla toplumda inanılmaz bir umut yaratıldı. Millet zannediyor ki 'Banka borçlarımız veya faizleri affedilecek'. Etmeyin, yok böyle bir olay. Verilen sadece, 'Gel borcunu öde, yapılandırarak ödemeye başla, ben o zaman sana yeniden kredi verir miyim vermez miyim bakacağım.' diyor. Bunu böyle söyleyin." değerlendirmesinde bulundu.