Topun Peşinden Koşarken Kamyon Altında Kalan Çocuk Hayatını Kaybetti

Kaza, Çorlu'nun Nusratiye Mahallesi Şehit Ateşe Ahmet Yörük Sokak üzerinde meydana geldi. Sokakta top oynayan Yusuf Aydoğdu, kaçan topun peşinden koşarken, Ayhan Dalbay'ın kullandığı çöp kamyonunun altında kaldı.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Ağır yaralanan Aydoğdu, ambulansla kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü Ayhan Daybay, gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.