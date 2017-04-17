Topun Peşinden Koşan Çocuğa Köpekler Böyle Saldırdı
Sakarya'nın Erenler İlçesi'nde yeşil alana düşen topunu almak için çitlerin üstünden atlayan 5 yaşındaki Eymen Deniz Ünlü'ye 6 sokak köpeği saldırdı.
Sakarya'nın Erenler İlçesi'nde yeşil alana düşen topunu almak için çitlerin üstünden atlayan 5 yaşındaki Eymen Deniz Ünlü'ye 6 sokak köpeği saldırdı. Köpekler küçük çocuğu yerde sürükleyip kafasını ve vücudunun çeşitli yerlerini ısırdı. Yaşanan dehşet dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Denetimsizlikten ötürü