Topun Peşinden Koşan Çocuğa Köpekler Böyle Saldırdı

Sakarya'nın Erenler İlçesi'nde yeşil alana düşen topunu almak için çitlerin üstünden atlayan 5 yaşındaki Eymen Deniz Ünlü'ye 6 sokak köpeği saldırdı.

Topun Peşinden Koşan Çocuğa Köpekler Böyle Saldırdı

Sakarya'nın Erenler İlçesi'nde yeşil alana düşen topunu almak için çitlerin üstünden atlayan 5 yaşındaki Eymen Deniz Ünlü'ye 6 sokak köpeği saldırdı. Köpekler küçük çocuğu yerde sürükleyip kafasını ve vücudunun çeşitli yerlerini ısırdı. Yaşanan dehşet dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Denetimsizlikten ötürü

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Sakarya, Erenler, Kamera