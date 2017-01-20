'Topuklu Terlik Süt Yapar' perde dedi

Oyunda, 40'lı yaşlarına merdiven dayamış, cinsiyet rolleriyle benliği arasında sıkışmış bir kadının, anne olup olmamakla, dünyaya bir türlü ayak uyduramamakla ilgili git gellerini mizahi bir dille anlatıyor.

Dikkat çekici ekibi ve etkileyici metniyle yılın iddialı oyunlarından biri olmaya hazırlanan oyunun kadrosunda; Yeşim Koçak, Durul Bazan, Ali İl, Füsun Kostak, İpek Türktan Kaynak ve Mert Aykul yer alıyor.

AYSA Prodüksiyon Tiyatrosu tarafından sahneye konan Topuklu Terlik Süt Yapar'ın prömiyeri, 19 Ocak Perşembe akşamı Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleşti. Sanatçı dostları ekibi yalnız bırakmadı. Oyunu izlemeye gelenler arasında Derya Alabora da vardı.