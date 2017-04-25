Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu'nun yeni sezon oyunu "Topuklu Terlik Süt Yapar" seyirciyle buluşuyor.



Figen Şakacı'nın "Pala Hayriye" romanında geçen "Pişti" hikayesinden uyarladığı oyun, 40'lı yaşlarına merdiven dayamış, cinsiyet rolleriyle benliği arasında sıkışmış bir kadının, anne olup olmamakla; dünyaya bir türlü ayak uyduramamakla ilgili git-gellerini mizahi bir dille anlatıyor.



Yöneten: Görkem Şarkan



Yazan: Figen Şakacı



Oynayanlar: Yeşim Kocak, Durul Bazan, Ali İl, Füsun Kostak, İpek Türktan Kaynak, Mert Aykul



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Trump Kültür ve Gösteri Merkezi



Mekan Adresi : Trump Towers



Başlangıç Saati : 25.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 25.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Topuklu Terlik Süt Yapar



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır