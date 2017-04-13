Topuklu Terlik Süt Yapar

Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu'nun yeni sezon oyunu "Topuklu Terlik Süt Yapar" seyirciyle buluşuyor.

Topuklu Terlik Süt Yapar

Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu'nun yeni sezon oyunu "Topuklu Terlik Süt Yapar" seyirciyle buluşuyor.

Figen Şakacı'nın "Pala Hayriye" romanında geçen "Pişti" hikayesinden uyarladığı oyun, 40'lı yaşlarına merdiven dayamış, cinsiyet rolleriyle benliği arasında sıkışmış bir kadının, anne olup olmamakla; dünyaya bir türlü ayak uyduramamakla ilgili git-gellerini mizahi bir dille anlatıyor. 

Yöneten: Görkem Şarkan

Yazan: Figen Şakacı

Oynayanlar: Yeşim Kocak, Durul Bazan, Ali İl, Füsun Kostak, İpek Türktan Kaynak, Mert Aykul

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Şişli

Mekan : Trump Kültür ve Gösteri Merkezi

Mekan Adresi : Trump Towers

Başlangıç Saati : 13.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 13.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Topuklu Terlik Süt Yapar

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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