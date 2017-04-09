Topuk Yaylası 'Tabiat Parkı' İlan Edildi
Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki Topuk Yaylası, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından "Türkiye'nin 210'uncu tabiat parkı" ilan edildi.
Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki Topuk Yaylası, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından "Türkiye'nin 210'uncu tabiat parkı" ilan edildi.
Kaynak: Dunya.com
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