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Topuk Yaylası 'Tabiat Parkı' İlan Edildi
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Topuk Yaylası 'Tabiat Parkı' İlan Edildi

Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki Topuk Yaylası, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından "Türkiye'nin 210'uncu tabiat parkı" ilan edildi.

Topuk Yaylası 'Tabiat Parkı' İlan Edildi

Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki Topuk Yaylası, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından "Türkiye'nin 210'uncu tabiat parkı" ilan edildi.

Kaynak: Dunya.com

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