Toptan Giyim-Toptan Tişört ve Forma Tasarlama Yarışması
Toptan giyim sektöründeki öncü firmalardan en iyi toptan forma ve toptan tişört tasarımlarını sergilemek için çalışmalarımızı yürüttük. Organizasyonumuzda ayrıca tekstil üzerine uzman kişilerinde konuşması olacak.
Toptan giyim sektöründeki öncü firmalardan en iyi toptan forma ve toptan tişört tasarımlarını sergilemek için çalışmalarımızı yürüttük. Organizasyonumuzda ayrıca tekstil üzerine uzman kişilerinde konuşması olacak.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Kadıköy Eğitim Merkezi
Mekan Adresi : No: 39, Bahariye Caddesi
Başlangıç Saati : 27.04.2017 19: 30: 00
Bitiş Saati : 28.04.2017 22: 45: 00
Kategori : Toptan Giyim-Toptan Tişört ve Forma Tasarlama Yarışması
Tür : Yarışma
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io