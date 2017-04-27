Toptan Giyim-Toptan Tişört ve Forma Tasarlama Yarışması

Toptan giyim sektöründeki öncü firmalardan en iyi toptan forma ve toptan tişört tasarımlarını sergilemek için çalışmalarımızı yürüttük. Organizasyonumuzda ayrıca tekstil üzerine uzman kişilerinde konuşması olacak.

Toptan Giyim-Toptan Tişört ve Forma Tasarlama Yarışması

Toptan giyim sektöründeki öncü firmalardan en iyi toptan forma ve toptan tişört tasarımlarını sergilemek için çalışmalarımızı yürüttük. Organizasyonumuzda ayrıca tekstil üzerine uzman kişilerinde konuşması olacak.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Kadıköy Eğitim Merkezi

Mekan Adresi : No: 39, Bahariye Caddesi

Başlangıç Saati : 27.04.2017 19: 30: 00

Bitiş Saati : 28.04.2017 22: 45: 00

Kategori : Toptan Giyim-Toptan Tişört ve Forma Tasarlama Yarışması

Tür : Yarışma

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Bahariye, Istanbul, İstanbul, Kadıköy, Fi, Hayır