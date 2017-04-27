Toptan giyim sektöründeki öncü firmalardan en iyi toptan forma ve toptan tişört tasarımlarını sergilemek için çalışmalarımızı yürüttük. Organizasyonumuzda ayrıca tekstil üzerine uzman kişilerinde konuşması olacak.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Kadıköy Eğitim Merkezi



Mekan Adresi : No: 39, Bahariye Caddesi



Başlangıç Saati : 27.04.2017 19: 30: 00



Bitiş Saati : 28.04.2017 22: 45: 00



Kategori : Toptan Giyim-Toptan Tişört ve Forma Tasarlama Yarışması



Tür : Yarışma



Ücretlimi? : Hayır