Toprakkale'de Belediye Çalışmaları

Toprakkale Belediyesi, altyapı düzenleme çalışmalarına devam ediyor.



Belediye Başkanı İbrahim Demirci, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede yürütülen alt yapı çalışmalarına Karataş Mahallesi'nde devam ettiklerini ifade etti.



Alt yapı çalışmalarını bitirdikleri cadde ve sokaklarda parke yol çalışmalarının devam ettiğini aktaran Demirci, şunları kaydetti:



"Aynı zamanda diğer mahallelerimizde eksik gördüğümüz kanalizasyon ve atık suyu hattına ek takviye çalışmalarına başlandı. İlçemizin gelişen yerleşim bölgelerinden olan Karataş Mahallemizde kanalizasyon ve atık suyu hattımıza takviye bin 200 metre yeni alt yapı çalışmalarımıza başladık. Hedefimiz ilçemizin alt yapı eksiklikleri giderilmesiyle modern şehir görünümüne ulaşmasıdır."