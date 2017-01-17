Toprak Su Ateş" Seramik Sergisi

Seramik sanatçısı Serap Aksoy'un "Toprak Su Ateş" sergisi ziyarete açıldı.



Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen serginin açılışında yaptığı konuşmada, seramik sergisine ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Zeytinburnulu hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Bize dört kez yetki verdiler. Onlardan aldığımız yetki ve onların vergileriyle oluşan bütçelerle bu anlamlı kültür hizmetlerine destek veriyoruz. Hiçbir sergide ve organizasyonda bizleri yalnız bırakmayan siz saygıdeğer sanatseverlere ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.



Serap Aksoy'un bugüne kadar kıymetli eserlere imza atarak, seramik sanatının Türkiye'deki önemli temsilcilerinden biri olduğunu söyleyen Aydın, birden fazla sanatsal formda kıymetli eserler veren, yaşama şiirsel tatlar katmaya devam eden Aksoy'un eserlerinin sergilenmesinden gurur duyduğunu belirtti.



Serginin sanatseverlerle buluşmasından mutluluk duyduğunu ifade eden Serap Aksoy ise, "Ünlü ozanımız Aşık Veysel gibi 'benim sadık yarim kara topraktır' dedim yıllarca ve Anadolu topraklarını yoğurdum, Anadolu motiflerini işledim eserlerimde. Yıllarca çalıştım ve emeğimin karşılığını gördüm." diye konuştu.



Serginin küratörlüğünü yapan Mehmet Lütfi Şen de seramik sanatının dünyanın en eski sanatlarından biri olduğunu, insanlık tarihi boyunca nerede bir yaşam izi varsa orada seramiğin bulunduğunu söyledi.



Seramiğin, Selçuklular başta olmak üzere Anadolu topraklarında özellikle mimaride çok fazla kullanılan bir sanat olduğunu belirten Şen, şunları söyledi:



"Anadolu, seramiğin önemli mecralarından bir yer. Ne yazık ki bu sanata gönül verenler de destekleyenler de günümüzde çok fazla yok. Biz Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde her yıl bir seramik sergisi düzenlemeye çalışıyoruz. Seramik dekoratif olmanın ötesinde gerçek bir sanattır. Serap Aksoy 40 yılını bu işe vermiş önemli bir sanatçıdır. Gerçekten çok fazla eseri vardı. Daha geniş bir zamanda daha büyük bir sergi açma fırsatı yakalamak istiyoruz."



"Toprak Su Ateş" sergisi 2 Şubat'a kadar Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nin fuaye alanında görülebilecek.