Toprak, Su, Ateş Dile Geldi



Toprak, su ve ateş yeniden dile geldi. Sergi, seramik, resim ve müzik gibi birçok sanat dalında yoğun çalışmalara imza atan sanatçı Serap Aksoy, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde ilhamını Anadolu medeniyetlerinden aldığı çağdaş sanat eserlerinden seçkilerle sanatseverlerle buluştu.

"Toprak, Su ve Ateş" sergisi Serap Aksoy'un Tatbiki Güzel Sanatlardaki akademi yıllarından bugüne, seramik sanatıyla yoğrulmuş, sanat geçmişine dair küçük bir retrospektif olma özelliği de taşıyor.

"18 YIL ÖNCEKİ GELİR BÜTÇESİNİN 3 KATINI KÜLTÜR SANATTA KULLANABİLİYORUZ"

Açılışta kültür ve sanat çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, "Son zamanlarda ülkemizde kültür ve sanata ciddi anlamda yatırımlar yapılıyor. Özellikle yerel yönetimler dün klasik belediyecilik anlayışını sürdüremezken, bugün ciddi anlamda kültür ve sanata destek verip bütçe ayırıyor. Şunu açık ve net bir şekilde ifade etmek isterim ki biz 18 yıl önceki Zeytinburnu Belediyesi'ne ait gelir bütçesinin 3 katını kültür ve sanat faaliyetlerinde kullanıyoruz. Bu bakımdan 18 yıl öncesine göre Zeytinburnu'nda kültür ve sanat alanında ciddi anlamda mesafe alındı." dedi.

ANADOLU MEDENİYETİ SERAMİK SANATIYLA YOĞRULDU

Toprak, Su ve Ateş sergisine değinen Aydın, "Serap Aksoy, bugüne kadar kıymetli eserlere imza atarak seramik sanatının Türkiye'deki önemli temsilcilerinden biri olmuştur. Hayran olunası bir azimle, birden fazla sanatsal formda kıymetli eserler veren, yaşamına ve yaşamlarımıza şiirsel tatlar katmaya devam eden sanatçımızın "Toprak, Su ve Ateş" seramik ve heykel sergisinin, kültür merkezimizde sergileniyor oluşundan gurur duyuyorum." dedi.

Seramik sanatçısı Serap Aksoy ise "Ünlü ozanımız Aşık Veysel gibi 'benim sadık yârim kara topraktır' dedim yıllarca ve Anadolu topraklarını yoğurdum, Anadolu motiflerini işledim eserlerimde. Yıllarca çalıştım ve emeğimin karşılığını gördüm." sözleriyle mutluluğunu ifade etti.

Sergi, 2 Şubat Perşembe gününe kadar Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde görülebilecek.

SERAP AKSOY KİMDİR?

Adana'nın Ceyhan kazasında doğan Serap Aksoy, 1977 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun oldu. 1976 yılında 13. Antalya Film ve Sanat Festivali Fotoğraf Yarışması'nda Altın Portakal ödülü alan sanatçı, katıldığı birçok yarışmada ödüle layık görüldü.

1978 yılında kendi adını taşıyan "Serap Seramik Atölyesi"ni kuran Serap Aksoy, hali hazırda özgün eserlerini cami mihraplarını, bina ve villa cephelerini, havuz kenarlarını, otel lobi ve duvarlarını süslemektedir. Antik tarzda masklar, totemler, tabaklar, idoller de sanatçının çalışmaları arasında yer almaktadır. Aksoy, Anadolu medeniyetlerini irdeleyip, kendi özgün yorumunu katarak yeni formlar üretmiştir.

Ayrıca Anadolu motifleriyle yoğurduğu eserlerine Anadolu ezgilerini de katarak türkülerle bütünleşmiş, görsel sanatlarla işitsel sanatları iç içe geçirmiştir.

Sanatçı, günümüzde tuval üzerine akrilik tablolar, seramik ve bronz heykel çalışmalarına devam etmektedir. Seramikleri türkülerle seslendirmeyi düşleyen Aksoy, ünlü halk ozanı Aşık Veysel`in "Benim Sadık Yarim Kara Topraktır" parçasıyla özdeşleşmiştir. Sanatçının, yurt içi ve yurt dışında birçok önemli koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır.