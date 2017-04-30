Toprak Razgatlıoğlu Superstock 1000'de İlk Zaferini Elde Etti

Superstock 1000 Avrupa Şampiyonası'nın Hollanda'da düzenlenen ikinci ayağı olan Assen'de, Toprak Razgatlıoğlu birinciliği elde etti. İkinci sezonunu yaşadığı Superstock 1000'de kariyerindeki ilk zaferi yakalayan Razgatlıoğlu, Hollanda'daki birinciliği ile 25 puanı hanesine yazdırdı.



Superstock 1000 Avrupa Şampiyonası'nın Hollanda'da düzenlenen ikinci ayağı olan Assen'de Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu yarış boyunca rakiplerini arkasında tutarak birinciliği elde etmeyi başardı. Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, ikinci kez katıldığı Avrupa Superstock 1000 Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışında podyumun en üst basamağına çıkarak aynı zamanda bu klasmandaki ilk zaferini kazanmış oldu.



Yarışa 2. sıradan başlayan Kawasaki Pucetti takımı sürücüsü Razgatlıoğlu, Hollanda'da elde ettiği 25 puanla birlikte genel klasmanda puanını 38'e yükseltti. Milli sporcu, genel klasmanda 45 puanlı Michael Ruben Rinaldi'nin ardından ikinci sıraya yerleşti. Razgatlıoğlu, bir önceki yarışta İspanya'daki Jerez pistinde dördüncülüğü elde etmişti.



Superstock 1000 Avrupa Şampiyonası'nda Toprak sezonun üçüncü yarışında 14 Mayıs 2017 tarihinde İtalya'da piste çıkacak. - İSTANBUL