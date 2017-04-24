Toprak Mahsulleri Ofisi Giresun'da fındık alımına başladı



GİRESUN - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO), 24 Nisan'dan itibaren Giresun kalite fındığı kilogramı 10,5 liradan, Levant kalite fındığı ise kilogramı 10 liradan almaya başlayacağını açıklamasının ardından TMO bugün Giresun'da fındık alımına başladı.

Giresun'da iki alım noktası, Türkiye'de ise 9 alım noktasından kapılarını yeniden fındığa açan TMO'ya bugün ilk fındık Bulancak ilçesinden geldi. Günün ilk alımını bir ton ile yapan TMO'ya önümüzdeki günlerde üreticinin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

TMO Yetkilileri'ni ziyaret ederek "hayırlı olsun" dileklerini ileten Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun süredir dile getirdikleri fındıkta taban fiyat oluşması ve müdahale alımının yapılmasının bugün itibariyle gerçekleştiğini söyledi. TMO'nun piyasada artık kalıcı olduğunu ve piyasanın yeni aktörü olacağını belirten Karan, "Burada bugün iki alım noktasında merkez ve Tirebolu'da alım yapılıyor, inşallah üretici de fındığını iyi değerlendirmek için fındığını teslim eder. Alım noktasında piyasadaki oyuncular az olduğu için fındık fiyatları belli noktaların inisiyatifindeydi. Kademeli olarak sürekli aşağı çekiliyordu artık bundan sonra Toprak Mahsulleri Ofisinin devreye girmesiyle beraber hem ihracatta hem de alım noktasında serbest piyasa koşullarında fındık fiyatlarının daha iyi noktalara gideceğini umuyoruz" dedi.

Sezona 12 lira bandından başlayan bir fındığın olduğunu ifade eden Karan, "TMO bir fiyat açıkladı. Şu anda elde kalan fındıkların kalite oranını bilmiyoruz. 10,50 lira fiyat tabi revize edilmesini istiyoruz. Sezona 12,00 lira gibi başlayan bir fiyat var. Üreticilerin elinde çok bir fındık yok çok bir fındık gelmeyecek, inşallah önümüzdeki sezon bol ürünle iyi bir fiyat olacağını düşünüyoruz. TMO'nun piyasada olmasıyla beraber. Tabi fiyat tartışılabilir fiyata takılmıyoruz, TMO'nun bir oyuncu olarak piyasaya müdahale etmesini üreticinin yalnız olmamasını önemsiyoruz. Üretici de buna göre borçlanacak, bütçesini buna göre düzenleyecek" diye konuştu.

TMO almış olduğu fındığı hemen piyasaya sürdüğü takdirde fiyatların aşağı yönlü hareketine neden olabileceğini dile getiren Karan, "Üretim sıkıntısı, satış, stoklama sıkıntısı var bunları dile getirdik ama bence TMO fındıkta ihracat yönlü çalışması gerektiğini düşünüyorum, ihracat noktasında da işlenerek satış noktasında da çalışmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan Trabzon'da TMO tarafından Arsin ve Beşikdüzü ilçelerinde fındık alımlarının yapılacağı bildirilirken, şuana kadar hiçbir üreticiden bugün için bir randevu talebi olmadığı öğrenildi.