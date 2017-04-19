Toprak Kaymasına Tel Örgülü Güvenlik

Çankırı Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep üzerine TOKİ Damlamca mevkisinde güvenlik sebebi ile Kale Altı yamacına çift sıra tel örgü çekerek önlem aldı.



Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Kale Altı yerleşim yerlerinden TOKİ Damlamca mevkisinde dik yamaçtan toprak kayması sonucu düşen taş ve kaya parçalarının vatandaşlar için tehlikeli olmasını engellemek amacı ile çift sıra tel örgü çekti. Güvenlik çalışmaları kapsamında 2 m yüksekliğinde, 170 m uzunlukta dayanıklı tel kullanıldı.



Vatandaşlardan gelen talep üzerine harekete geçen belediye ekipleri, yapılan çalışmalar ile vatandaşların yaşayabileceği tehlikenin önüne geçmeyi planlıyor.



"Bir Şehir Vatandaşlar ile Yönetilir"



Amaçlarının tehlikeleri ortadan kaldırmak olduğunu belirten Belediye Başkanı İrfan Dinç, "Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz, buralarda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için bölgede tehlike oluşturabilecek alana tel örgü çekerek güvenliği sağlamayı amaçladı. Yapılan bu çalışma ile tehlikeli yerlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmayacaktır. Bir şehir, vatandaşlar ile birlikte yönetilir. Bize bilgi vererek talepte bulunan vatandaşlarımıza duyarlılıkları için ayrıca teşekkür ediyorum" dedi. - ÇANKIRI