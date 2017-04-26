Toprak Altından Çıkan İhtişam

Bursa'da 1855 depreminde toprak altında kalan 5 asırlık Hançerli Sultan Medreresi, Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk günkü ihtişamıyla yeniden ayağa kaldırılarak, kültür merkezi olarak hizmete açıldı.



Tarih başkenti Bursa'yı adeta bir açık hava müzesi haline getiren Büyükşehir Belediyesi, Bayezid Paşa Medresesi gibi tamamen yer altında kalan bir eseri daha gün yüzüne çıkardı. Musa Baba, Piremir, Davutkadı, Zümrütevler ve Sıracevizler Mahallelerinin kesişme noktasında bulunan tarihi yapı üzerindeki 3 katlı binayı kamulaştırıp, kaldıran Büyükşehir Belediyesi, kazı çalışmalarıyla tarihi medresenin temellerine ulaşmıştı. Yaklaşık 520 yıl önce, Sultan 2. Bayezit'in torunu olan Hançerli Fatma Sultan tarafından yaptırılan ve Bursa'nın en büyük medreselerinden biri olan yapı, aslına uygun olarak yapılan restorasyonun ardından tüm ihtişamı ile kent ziynetleri arasındaki yerini aldı. Yıldırım'daki sosyal ve kültürel aktivelerin merkezi olacak tarihi medrese, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, İçişleri eski Bakanı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Milletvekilleri Müfit Aydın ve Osman Mesten, AK Parti İl Başkanı Cemalettin Torun ve çok sayıda davetlinin katıldığı törenle hizmete açıldı.



680 eser ihya edildi



Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, tarihi medresenin açılışında yaptığı konuşmada, hayata geçirdikleri tarihi ve kültürel miras projeleri hakkında bilgi verdi. Bursa'yı tarih başkenti bir açık hava müzesine dönüştürmek amacıyla 8500 yıllık arkeolojik dönemlerden 2300 yıllık Bitinya surlarına, Osmanlı eserlerinden Cumhuriyet dönemi yapılarına kadar her alanda yoğun bir çalışma içinde olduklarını dile getiren Başkan Altepe, bu güne kadar tamamladıkları tarihi miras projesinin 680'i bulduğunu söyledi. Merkeze sonradan bağlanan 10 yeni ilçedeki tarihi eserlerle ilgili olarak da 450 proje hazırladıklarını ifade eden Başkan Altepe, "Bu çalışmalarımız Bursa'mız tüm tarihi semtleriyle birlikte 2 yıl önce UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdi. Şimdi hedefimizde İznik var. O da UNESCO için adaylar arasında. Daha Büyükşehir sınırlarına girmeden o bölgede çalışmalarımıza başladık. Göl içindeki batık bazilikadan surlara kadar tüm eserler üzerinde çalışıyoruz. Açılışını yaptığımız eser de 520 yıl önce yapılmış, ancak bakımsızlık nedeniyle harabe durumuna gelmiş. Yangınlar ve depremlerde zarar görmüş. En son 1855 depreminde de tamamen toprak altında kalmış. Üzerindeki evleri kamulaştırıp, kaldırdık ve 1200 metrekare alanlı tarihi medreseyi 520 yıl önceki haliyle yeniden ayağa kaldırdık. Kamulaştırmalarla birlikte yaklaşık 5 milyon liraya mal olan bu eser nüfusu 700 bine ulaşan Yıldırım ilçemizde sosyal ve kültürel etkinliklerin merkezi olacak" diye konuştu.



Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, tarihi yapının bulunduğu yerin eski fotoğraflarında toprak üzerinde hiçbir yapı bulunmazken, şimdi gördüğü eserin Vakıflardan sorumlu bir bakan olarak kendisini çok etkilediğini söyledi. Çalışmayı "inanılmaz etkileyici ve takdire şayan" olarak nitelendiren Kaynak, bu eserlerin ecdat emaneti olduğunu ve emanete sahip çıkmanın ise kendileri için asli sorumluluk olduğunu kaydetti. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, konuşmasında dile getirdiği yatırlara da değinen Kaynak, "Başkanımız, ulaşımdan tarihe, kırsal hizmetlerden spora kadar adeta Başbakanımızla yarışır projelerden bahsetti. Bu da bizim son 15 yılda belediyecilik vizyonumuzu gösteriyor. Bizim medeniyetimiz aynı zamanda bir vakıf medeniyeti. Bu medresenin ihtiyaçlarının karşılanması için bile bir çok dükkan, hamam ve bahçeler vakfedilmiş. Bizim ecdadımız 600 yıl adaletle hükmetmiş, kimsenin diline, dinini, ırkına, rengine karışmamış. O yüzden 600 yıl ayakta kalmış bir devletin devamıyız. Bugün dünya bir terör sarmalı içinde. Kimse kimsenin diline, dinine, rengine tahammül edemiyor. Bizim ecdadımız ise canlı cansız, Müslüman gayrimüslim demeden herkes için vakıflar kurmuş. Çok şükür geride bıraktığımız 15 yıllık süreçte, satılan vakıf eserlerini değil, yeniden ayağa kaldırılan eserleri konuşuyoruz. Ben de böyle bir eseri ihya eden Başkanımız ve ekibini kutluyorum" dedi.



Eski İçişleri Bakanı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala da toprak altında kalmış nadide bir eserin Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden hizmete sunulduğunu hatırlatarak, "Gerçekten gıptayla seyrettiğim bu eseri, vücuda getiren Büyükşehir Belediye Başkanımızı, burada çalışan mimarından mühendisine ve işçisine kadar herkesi kutluyorum" dedi. "Dünyaya 600 yıl boyunca medeniyeti öğreten bir milletin mensubuyuz" diyen Ala, "Yer altında kalan sadece fiziki mekanlarımız değil. Geleneklerimiz, örflerimiz, adetlerimiz var. Tüm bu değerlerin yerüstüne çıkarılıp, tüm insanlığın hizmetine sunulmasını temenni ediyorum" diye konuştu.



Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ergün de böyle bir eserin ilçelerine kazandırılması nedeniyle Başkan Altepe'ye teşekkür etti.



Başkan Altepe, günün anısına Başbakan Yardımcısı Kaynak'a Bursa bıçağı hediye ederken, kurdele kesilmesinin ardından protokol üyeleri tarihi medreseyi gezdi. - BURSA