Toprak Altında Kalan İşçiyi İtfaiye Kurtardı

SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde boru döşenen kanalda toprak altında kalan Cengiz Polat, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



Olay, Akyazı Kuzuluk Mahallesi Karpuz Sokak'ta meydana geldi. Açılan kuyuya boru döşenilmesinin ardından iş makinesi kanalı toprakla doldurmaya başladı. Bu sırada kanalda bulunan Cengiz Polat, toprak yığınının altında kaldı. Bacakları toprağa gömülüp yaralanan Cengiz Polat'ın yardımına çalışma arkadaşları koştu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, arkadaşlarının da yardımıyla Polat'ı kurtardı.



Sağ bacağı incinen Cengiz Polat, tedavisi için Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



- Sakarya