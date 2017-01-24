Toprağa Gömülü Patlayıcı Vatandaşların İhbarıyla Bulundu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, toprağa gömülü 1 kilo 660 gram TNT kalıbı, 14 el bombası fünyesi ve bir uzun namlulu silah şarjörü bulundu.



Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun Ekili Mahallesi yakınlarında arazide gömülü mühimmat olduğundan şüphelenen vatandaşlar, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.



Olay yerine giden ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı.



Yapılan incelemede toprağa gömülü vaziyette bir poşet içerisinde 1 kilo 660 gram olan 4 TNT kalıbı, 14 el bombası fünyesiyle bir uzun namlulu silah şarjörü ele geçirildi.