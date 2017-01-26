AYDIN'da zeytinlik alanda toprağa gömülü erkek cesedi bulundu.



Kırsal Danişment Mahallesi yolunda bulunan zeytinlik alanda, bugün saat 16.00'da, 5 arkadaş, toprağın üzerine çıkan bir insan kolunu fark edince jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Bir haftalık olduğu belirlenen ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga gönderildi. Cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



- Aydın