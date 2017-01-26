KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Aydın'da zeytinlik alanda toprağa gömülü bulunan erkek cesedinin kendisinden yaklaşık 2 aydır haber alınamayan 20 yaşındaki Salih Yılmaz'a ait olduğu belirlendi. Ekipler, 27 Kasım günü kayıp başvurusu yapılan Yılmaz'ın ağabeyi Onur Yılmaz'a ulaştı. Morga gelen ağabey, kardeşi Salih Yılmaz'ı teşhis etti.
Toprağa Gömülü Erkek Cesedi Bulundu (2)
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİAydın'da zeytinlik alanda toprağa gömülü bulunan erkek cesedinin kendisinden yaklaşık 2 aydır haber alınamayan 20 yaşındaki Salih Yılmaz'a ait olduğu belirlendi.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
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