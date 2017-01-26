Toprağa Gömülü Erkek Cesedi Bulundu (2)

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİAydın'da zeytinlik alanda toprağa gömülü bulunan erkek cesedinin kendisinden yaklaşık 2 aydır haber alınamayan 20 yaşındaki Salih Yılmaz'a ait olduğu belirlendi.

Toprağa Gömülü Erkek Cesedi Bulundu (2)

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Aydın'da zeytinlik alanda toprağa gömülü bulunan erkek cesedinin kendisinden yaklaşık 2 aydır haber alınamayan 20 yaşındaki Salih Yılmaz'a ait olduğu belirlendi. Ekipler, 27 Kasım günü kayıp başvurusu yapılan Yılmaz'ın ağabeyi Onur Yılmaz'a ulaştı. Morga gelen ağabey, kardeşi Salih Yılmaz'ı teşhis etti.

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