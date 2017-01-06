Toplumu Kenetleyen Güçlü Bağlar" Konferansı

Bayburt'ta, "Toplumu Kenetleyen Güçlü Bağlar" konulu konferans düzenlendi.



Birlik Vakfının Bayburt şubesince Bayburt Üniversitesi Prof. Dr. Gökhan Budak Konferans salonundaki konferansta konuşan Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu, Kur'an'ı Kerim'in tetkik edildiği zaman baştan sona bu bağlardan bahsettiğinin görüleceğini söyledi.



Hacımüftüoğlu, Fatiha suresine bakıldığı zaman bu surenin yarısının Allah'ın ismi, sıfatları ve kendisi ile ilgili olan bölüm olduğunu diğer yarısının ise insan ile ilgili kısım olduğunu belirterek, "Kur'an-ı Kerim'in zübdesi olunca Fatiha, Kur'an-ın tamamına baktığınızda diyebiliriz ki yüzde 50'si direkt cenabı hak ile ilgilidir. Geriye kalan yüzde 50'si de insan ile ilgilidir. Yani Kur'an-ı Kerim'de Allah var, insan var. Bu iki şey vurgulanır." dedi.



Dolayısıyla her Müslümanın nazarında insanın yeryüzünün halifesi ve yeryüzünün en şerefli mahluku olduğunu ifade eden Hacımüftüoğlu, şunları söyledi:



"Bu değere sahip olduğu için cenabı hak Kur'an-Kerim'de yarısını insana hasretmiş. Onun nasıl eğitileceğini, nasıl irşad edileceğini, Rabbi ile muhabbetinin nasıl olması gerektiğini, insanın kendisiyle alakasının nasıl olmasının icap ettiğini, insanın peygamberiyle ilişkisinin nasıl tanzim edilmesinin icap ettiğini, insanın aile efradıyla münasebetlerinin hangi seviyede, hangi düzeyde olması gerektiğini, insanın komşularıyla, insanın mahallesiyle, insanın yaşadığı il ile insanın mensup olduğu milletle, insanın tüm insanlıkla münasebetlerinin nasıl olması gerektiğini bizlere bildiren bir kitaptır."



Konferansa, Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Birlik Vakfı Bayburt Şube Başkanı Yusuf Elçi ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.