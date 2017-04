Toplumsal Sorunların Çözümünde Alimlerin Sorumluluğu" Çalıştayı

Anadolu Platformu Genel Başkanı Turgay Aldemir, "Düşmanımız, tüm farklılıklarımızla beraber coğrafyamızda her türlü katliamı, her türlü ötekileştirmeyi yaşatırken, bizim ayrılıkları değil, yeniden kardeşliği, birliği ve beraberliği, İslamın adaletinin hakim olduğu o kadim adalet devletlerimizin hükmü altında selam yurtlarını inşa etmeliyiz." dedi.



Aldemir, Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN) düzenlenen "Toplumsal Sorunların Çözümünde Alimlerin Sorumluluğu" çalıştayında yaptığı konuşmada, Anadolu'da İslamın merhametinin ve adaletinin bulunduğunu belirterek, Gaziantep'in bu ensarlığını Suriyeli sığınmacılar konusunda ortaya koyduğunu söyledi.



Çağın mazlumlarının, gariplerinin adalet ve merhamet çığlıklarını duyacak kişilerin alimler olduğunu ifade eden Aldemir, şunları söyledi:



"Bu kişiler, toplumun kanaat önderleri, vicdan sahibi insanlarıdır. Düşmanımız, tüm farklılıklarımızla beraber coğrafyamızda her türlü katliamı, her türlü ötekileştirmeyi yaşatırken, bizim ayrılıkları değil, yeniden kardeşliği, birliği ve beraberliği, İslamın adaletinin hakim olduğu o kadim adalet devletlerimizin hükmü altında selam yurtlarını inşa etmeliyiz. Bu yüzden bu sorumlulukları yerine getirmemiz gerekiyor."



Gaziantep'te 450 bin Suriyelinin misafir edildiğini anlatan Aldemir, GAÜN'de 2 bin Suriyeli öğrencinin bulunduğunu dile getirdi.



Diyarbakır ve Cizre'nin İslam ile Müslümanlık açısından önemini vurgulayan Aldemir, "Diğer bölgeler bundan farksızdı. Ne oldu ki, neyin ayrılığına düştük ki, Diyarbakır'ın gençleri hiçbir şeyi düşünmeden çukurların önünde ölüme koşuyor. Medreselerimizde öğrenciler bulamıyoruz. Çağın sorunlarına, zamanın sözüne yeniden dönmedikçe, kendi çocuklarımızı da bizden çalmaya devam edecekler. Bunun için herbirimiz bu gençleri, bu toprağın insanlarını kuşatacak bir buluşmayla bu toplumu kavuşturmamız lazım." diye konuştu.



"Yeniden toplumun sorunlarını duymalı, Müslümanların aklını devreye sokmalıyız"



Alimlerin, nebilerin varisleri ve Allah'a giden yolun göstericileri olduğuna işaret eden Aldemir, şu değerlendirmede bulundu:



"Bu açıdan, bu düşüşten yeniden çıkışa ulaşmak için kalplerimizdeki ayrılıkları, birbirimizle olan kavgaları unutmamız lazım. Dünyadaki mazlumların, yüzünü döndüğü Anadolu'da yaşıyoruz. Bu topraklarda yaşamanın dün olduğu gibi bugün de bir sorumluluğu vardır, bir hükümlülüğü vardır. İslam coğrafyasının başkenti buralar. Bu asli unsurun, başkentin mayası alimlerdir, medreseler, inançlı insanlarıdır. Bu konuda meseleleri ele almalıyız. Bu açıdan yeniden asıl misyonumuza dönmeliyiz. Geçmişte sorun ve sıkıntıların olduğu yere medreseler kurulurdu, okul açılırdı. Orası ihya olurdu. Bugün okulların olduğu yerler, terör örgütlerinin yuvalandığı yerler oldu. Yeniden toplumun sorunlarını duymalıyız, Müslümanların aklını devreye sokmalıyız."