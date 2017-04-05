Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Öğrenci Konseyi Başkanlığı ve Kızılay Kulübü tarafından Salon 2003 isimli mekanda düzenlenmektedir.
Öğrenci Konseyi Başkanlığı ve Kızılay Kulübü tarafından Salon 2003 isimli mekanda düzenlenmektedir.
Detaylar :
İl : Eskişehir
İlce : Tepebaşi
Mekan : Anadolu Üniversitesi Salon 2003
Mekan Adresi : Anadolu Üniversitesi Salon 2003
Başlangıç Saati : 06.04.2017 19: 00: 00
Bitiş Saati : 06.04.2017 21: 00: 00
Kategori : Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Tür : Konferans
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
sponsored ads