Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Öğrenci Konseyi Başkanlığı ve Kızılay Kulübü tarafından Salon 2003 isimli mekanda düzenlenmektedir.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Öğrenci Konseyi Başkanlığı ve Kızılay Kulübü tarafından Salon 2003 isimli mekanda düzenlenmektedir.

Detaylar :

İl : Eskişehir

İlce : Tepebaşi

Mekan : Anadolu Üniversitesi Salon 2003

Mekan Adresi : Anadolu Üniversitesi Salon 2003

Başlangıç Saati : 06.04.2017 19: 00: 00

Bitiş Saati : 06.04.2017 21: 00: 00

Kategori : Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Tür : Konferans

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Kızılay
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