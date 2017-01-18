Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde Sergi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne bağlı Toplum Ruh Sağlığı Merkezi hastaları tarafından üretilmiş olan ürünlerin sergisi açıldı.



Düzenlenen programın açılış konuşmasını Hastane Başhekimi Opr. Dr. Ünal Ünalan gerçekleştirdikten sonra, psikiyatri uzmanı İlker Özdemir Toplum Ruh Sağlığı Merkezi hakkında açıklamalarda bulundu.



Hasta yakınları da kendi hastalarının ve toplum ruh sağlığı merkezine devam eden diğer hastaların merkeze başladıktan sonraki değişimlerine değinerek TRSM çalışanlarına teşekkür etti.



Hastalar tarafından el emeği göz nuru birbirinden değerli işlenen eserler açılış kurdelesinin kesimi sonrası ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.



Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Hastanesinde düzenlenen programa Hastane Başhekimi Ünal Ünalan, Tunçbilek Belediye Başkanı Agah Aşkın, Kütahya ili il sağlık müdürü yardımcısı Levent Onat, Kütahya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tıbbi hizmetler başkanı Sebahattin Altıntaş ve muhtarlar katıldı. (Tİ - EFE) - KÜTAHYA