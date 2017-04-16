Toplu Taşıma Araçlarında Ücretsiz Ulaşım
- Otobüs ve yolculardan detaylar Belediye otobüs şoförlerinden Şeyhmuş Evin'in konuşması Siirt'te yaşayan vatandaşlarımızdan Ahmet Güven'in konuşması SİİRT - İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Siirt Belediyesi, halk oylaması nedeniyle...
- Otobüs ve yolculardan detaylar
Belediye otobüs şoförlerinden Şeyhmuş Evin'in konuşması
Siirt'te yaşayan vatandaşlarımızdan Ahmet Güven'in konuşması
SİİRT - İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Siirt Belediyesi, halk oylaması nedeniyle belediye otobüslerinden vatandaşlar ulaşımdan ücretsiz faydalandı.