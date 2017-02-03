Toplu Taşıma Araçlarında Denetim

Bozüyük ilçesinde, sivil kıyafetle toplu taşıma araçlarına binen trafik polisleri, sürücüleri denetliyor.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sivil kıyafetlerle toplu taşıma araçları ve şehirler arası yolcu otobüslerinde denetimlere başladı.





Halk otobüsü, dolmuş ve minibüslere yolcu gibi binen polisler, toplu taşıma araçlarının denetlenmesi ve kural ihlallerinin azaltılması amacıyla önceden belirlenen güzergahlar boyunca bu araçlarda yolculuk yapıyor.



Kural ihlali yapılan aracı resmi ekiplerin bulunduğu bölgede durdurarak sürücüye cezai işlem uygulanıyor.