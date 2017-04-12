Toplu Taşıma Araçları Bugün Erzurum'da Ücretsiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Erzurum'da katılacağı Toplu Açılış Töreni dolayısıyla kentteki toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet veriyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün saati 13: 30'da İstasyon Meydanında katılacağı Toplu Açılış Töreni öncesinde şehir merkezindeki halk otobüsü ve minibüsler ücretsiz taşıma yapmaya başladı. Ücretsiz taşıma hizmetinin miting sonrası da devam edeceği öğrenildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehre gelmesine saatler kala tüm hazırlıklar tamamlandı.



============================



Türkiye Gazetesi YouTube Kanalına Abone Olmak İçin:



>



Türkiye Gazetesi Resmi Web Sitesi



>



Türkiye Gazetesi Sosyal Medya Adresleri



>



>



>



>



Türkiye Gazetesi Haber Akışı



>