Toplu Sonuçlar (Yeniden)- Bucaspor-Zonguldak Kömür: 3-2 Olacak
23 NİSAN PAZAR 2017**************************************SPOR TOTOSÜPER LİG------------AKHİSAR BELEDİYESPOR-BURSASPOR : 5-11'NCİ LİGİ------------BOLUSPOR-BANDIRMASPOR : 4-1ELAZIĞSPOR-SAMSUNSPOR : 2-1ESKİŞEHİRSPOR-SİVASSPOR : 2-2SPOR TOTO 2'NCİ...
23 NİSAN PAZAR 2017
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SPOR TOTO
SÜPER LİG
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AKHİSAR BELEDİYESPOR-BURSASPOR : 5-1
1'NCİ LİGİ
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BOLUSPOR-BANDIRMASPOR : 4-1
ELAZIĞSPOR-SAMSUNSPOR : 2-1
ESKİŞEHİRSPOR-SİVASSPOR : 2-2
SPOR TOTO 2'NCİ LİGİ
BEYAZ GRUP
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BUCASPOR-ZONGULDAK KÖMÜRSPOR : 3-2
SİVAS BELEDİYESPOR-NAZİLLİ BELEDİYESPOR : 0-2
KAHRAMANMARAŞSPOR-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE : 0-2
FETHİYESPOR-KEÇİÖRKENGÜCÜ : 3-0
OFSPOR-TEPECİKSPOR : 3-1
KOCAELİ BİRLİKSPOR-İSTANBULSPOR : 1-1
SPOR TOTO 2'NCİ LİGİ
KIRMIZI GRUP
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AYDINSPOR 1923-BUGSAŞSPOR : 0-1
İNEGÖLSPOR-ETİMESGUT BELEDİYESPOR : 1-2
NİĞDE BELEDİYESPOR-KASTAMONUSPOR 1966 : 0-2
TOKATSPOR-SARIYER : 1-0
KAYSERİ ERCİYESSPOR-ANKARAGÜCÜ : 0-4
HATAYSPOR-TUZLASPOR : 0-0
KIRKLARELİSPOR-MENEMEN BELEDİYESPOR : 1-1
KARŞIYAKA-1461 TRABZON : 7-3
GÜMÜŞHANESPOR-EYÜP : 3-0
3'ÜNCÜ LİG
1'İNCİ GRUP
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ERZİN BELEDİYESPOR-VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR : 4-1
CİZRESPOR-MANAVGATSPOR : 4-0
TEKİRDAĞSPOR-KARACABEY BİRLİKSPOR : 0-0
GÖLCÜKSPOR-BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE : 5-1
ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR-KOCAELİSPOR : 0-0
KOZAN BELEDİYESPOR-ÇORUM BELEDİYESPOR : 0-1
3'ÜNCÜ LİG
2'NCİ GRUP
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DERİNCESPOR-PAZARSPOR : 1-3
BATMAN PETROLSPOR-YOMRASPOR : 0-2
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR-ERBAASPOR : 3-1
DARDANELSPOR-BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR : 2-1
YEŞİL BURSASPOR-DERSİMSPOR : 3-0
KEMERSPOR 2003-KIRIKHANSPOR : 4-1
3'ÜNCÜ LİG
3'ÜNCÜ GRUP
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BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR-ELAZİZ BELEDİYESPOR : 0-0
BERGAMA BELEDİYESPOR-AFJET AFYONSPOR : 1-0
DİYARBEKİRSPOR-ORDUSPOR : 1-0
TARSUS İDMANYURDU-ORHANGAZİSPOR : 1-3
12 BİNGÖSPOR-DARICA GENÇLERBİRLİĞİ : 1-0
MUĞLASPOR-SAKARYASPOR : 1-0