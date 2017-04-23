Toplu Sonuçlar (Yeniden)- Bucaspor-Zonguldak Kömür: 3-2 Olacak

23 NİSAN PAZAR 2017**************************************SPOR TOTOSÜPER LİG------------AKHİSAR BELEDİYESPOR-BURSASPOR : 5-11'NCİ LİGİ------------BOLUSPOR-BANDIRMASPOR : 4-1ELAZIĞSPOR-SAMSUNSPOR : 2-1ESKİŞEHİRSPOR-SİVASSPOR : 2-2SPOR TOTO 2'NCİ...

Toplu Sonuçlar (Yeniden)- Bucaspor-Zonguldak Kömür: 3-2 Olacak

23 NİSAN PAZAR 2017

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SPOR TOTO

SÜPER LİG

------------

AKHİSAR BELEDİYESPOR-BURSASPOR                                 : 5-1

1'NCİ LİGİ

------------

BOLUSPOR-BANDIRMASPOR                                                   : 4-1

ELAZIĞSPOR-SAMSUNSPOR                                                    : 2-1

ESKİŞEHİRSPOR-SİVASSPOR                                                   : 2-2

SPOR TOTO 2'NCİ LİGİ

BEYAZ GRUP

-------------------------

BUCASPOR-ZONGULDAK KÖMÜRSPOR                                    : 3-2

SİVAS BELEDİYESPOR-NAZİLLİ BELEDİYESPOR                      : 0-2

KAHRAMANMARAŞSPOR-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE                  : 0-2

FETHİYESPOR-KEÇİÖRKENGÜCÜ                                              : 3-0

OFSPOR-TEPECİKSPOR                                                              : 3-1

KOCAELİ BİRLİKSPOR-İSTANBULSPOR                                     : 1-1

SPOR TOTO 2'NCİ LİGİ

KIRMIZI GRUP

-------------------------

AYDINSPOR 1923-BUGSAŞSPOR                                               : 0-1

İNEGÖLSPOR-ETİMESGUT BELEDİYESPOR                             : 1-2

NİĞDE BELEDİYESPOR-KASTAMONUSPOR 1966                    : 0-2

TOKATSPOR-SARIYER                                                                : 1-0

KAYSERİ ERCİYESSPOR-ANKARAGÜCÜ                                  : 0-4

HATAYSPOR-TUZLASPOR                                                          : 0-0

KIRKLARELİSPOR-MENEMEN BELEDİYESPOR                        : 1-1

KARŞIYAKA-1461 TRABZON                                                        : 7-3

GÜMÜŞHANESPOR-EYÜP                                                           : 3-0

 

3'ÜNCÜ LİG

1'İNCİ GRUP

---------------

ERZİN BELEDİYESPOR-VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR  : 4-1

CİZRESPOR-MANAVGATSPOR                                                   : 4-0

TEKİRDAĞSPOR-KARACABEY BİRLİKSPOR                             : 0-0

GÖLCÜKSPOR-BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE                          : 5-1

ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR-KOCAELİSPOR                         : 0-0

KOZAN BELEDİYESPOR-ÇORUM BELEDİYESPOR                  : 0-1

3'ÜNCÜ LİG

2'NCİ GRUP

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DERİNCESPOR-PAZARSPOR                                                    : 1-3

BATMAN PETROLSPOR-YOMRASPOR                                     : 0-2

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR-ERBAASPOR            : 3-1

DARDANELSPOR-BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR      : 2-1

YEŞİL BURSASPOR-DERSİMSPOR                                           : 3-0

KEMERSPOR 2003-KIRIKHANSPOR                                          : 4-1

3'ÜNCÜ LİG

3'ÜNCÜ GRUP

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BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR-ELAZİZ BELEDİYESPOR    : 0-0

BERGAMA BELEDİYESPOR-AFJET AFYONSPOR                    : 1-0

DİYARBEKİRSPOR-ORDUSPOR                                                 : 1-0

TARSUS İDMANYURDU-ORHANGAZİSPOR                              : 1-3

12 BİNGÖSPOR-DARICA GENÇLERBİRLİĞİ                              : 1-0

MUĞLASPOR-SAKARYASPOR                                                   : 1-0

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