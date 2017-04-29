Toplu Sonuçlar
Sayın Yazı İşleri Müdürleri'neTÜRKİYE 1'inci Ligi'nde saat 18.30'da başlayan ADANA DEMİRSPOR-BANDIRMASPOR, saat 19.00'da SPOR TOTO SÜPER LİG'de oynanacak TRABZONSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ ile SPOR TOTO 3'ÜNCÜ LİGİ 3'ÜNCÜ GRUP'da saat 19.
Sayın Yazı İşleri Müdürleri'ne
TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde saat 18.30'da başlayan ADANA DEMİRSPOR-BANDIRMASPOR, saat 19.00'da SPOR TOTO SÜPER LİG'de oynanacak TRABZONSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ ile SPOR TOTO 3'ÜNCÜ LİGİ 3'ÜNCÜ GRUP'da saat 19.00'da başlayacak AFJET AFYONSPOR-BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR karşılaşmaları dışındaki TOPLU SOHNUÇLAR aşağıda gösterilmiştir. Teşekkürler
DHA
------------------------------------------------------------------------------------------------
SPOR TOTO
SÜPER LİG
-------------
KAYSERİSPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR : 3-0
19.00 TRABZONSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ :
1'İNCİ LİGİ
--------------
DENİZLİSPOR-ELAZIĞSPOR : 0-0
ALTINORDU-ŞANLIURFASPOR : 2-0
EVKUR YENİ MALATYASPOR-GÖZTEPE : 1-0
18.30 ADANA DEMİRSPOR-BANDIRMASPOR :
2'NCİ LİG
BEYAZ GRUP
-------------------
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-FETHİYESPOR : 0-0
KONYA ANADOLU SELÇUKLUSPOR-HACETTEPE : 1-2
NAZİLLİ BELEDİYESPOR-PENDİK : 4-2
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR-OFSPOR : 2-1
AMED SPORTİF-KAHRAMANMARAŞSPOR : 2-1
2'NCİ LİG
KIRMIZI GRUP
--------------------
MENEMEN BELEDİYESPOR-KARŞIYAKA : 3-3
KASTAMONUSPOR 1966-KAYSERİ ERCİYESSPOR : 5-0
1461 TRABZON-İNEGÖLSPOR : 7-4
3'ÜNCÜ LİG
1'İNCİ GRUP
-----------------
KIZILCABÖLÜKSPOR-KOZAN BELEDİYESPOR : 2-1
ÇORUM BELEDİYESPOR-SANCAKTTEPE BELEDİYESPOR : 1-2
ALTAY-BEYLERBEYİ : 6-1
KOCAELİSPOR-GÖLCÜKSPOR : 2-1
BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE-TEKİRDAĞSPOR : 1-0
KARACABEY BİRLİKSPOR-ANKARA DEMİRSPOR : 1-0
KÜTAHYASPOR-CİZRESPOR : 1-2
MANAVGATSPOR-ERZİN BELEDİYESPOR : 2-4
SPOR TOTO
3'ÜNCÜ LİGİ 2'NCİ GRUP
-----------------------------------
YOMRASPOR-HALİDE EDİP ADIVARSPOR : 1-2
BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR-YEŞİL .BURSA : 0-0
TİRE 1922-MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR : 1-2
KIRIKHANSPOR-SİLİVRİSPOR : 0-2
DÜZCESPOR-KEMERSPOR 2003 : 5-3
DERSİMSPOR-ÇATALCASPOR : Ertelendi
PAZARSPOR-DARDANELSPOR : 0-1
ERBAASPOR-DERİNCESPOR : 4-1
TÜRK METAL KIRIKKALESPOR-BATMAN PETROLSPOR : 2-5
SPOR TOTO
3'ÜNCÜ LİGİ 3'ÜNCÜ GRUP
------------------------------
ELAZİZ BELEDİYESPOR-DİYARBEKİRSPOR : 4-1
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ-MUĞLASPOR : 6-2
ORDUSPOR-TARSUS İDMANYURDU : 2-1
PAYASSPOR-ANKARA ADLİYESPOR : 0-2
SAKARYASPOR-MALTEPE : 3-1
DENİZLİ FUTBOL AKADEMİSİ-12 BİNGÖLSPOR : 1-3
ORHANGAZİSPOR-BAYRAMPAŞA : 1-2
19: 00 AFJET AFYONSPOR-BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR Açıklaması