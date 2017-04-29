Toplu Sonuçlar

Sayın Yazı İşleri Müdürleri'neTÜRKİYE 1'inci Ligi'nde saat 18.30'da başlayan ADANA DEMİRSPOR-BANDIRMASPOR, saat 19.00'da SPOR TOTO SÜPER LİG'de oynanacak TRABZONSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ ile SPOR TOTO 3'ÜNCÜ LİGİ 3'ÜNCÜ GRUP'da saat 19.

Toplu Sonuçlar

Sayın Yazı İşleri Müdürleri'ne

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde saat 18.30'da başlayan ADANA DEMİRSPOR-BANDIRMASPOR,  saat 19.00'da SPOR TOTO SÜPER LİG'de oynanacak TRABZONSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ  ile SPOR TOTO 3'ÜNCÜ LİGİ 3'ÜNCÜ GRUP'da saat 19.00'da başlayacak AFJET AFYONSPOR-BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR karşılaşmaları dışındaki TOPLU  SOHNUÇLAR aşağıda gösterilmiştir. Teşekkürler

DHA

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SPOR TOTO

SÜPER LİG

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KAYSERİSPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR                                         : 3-0

             19.00 TRABZONSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ                                        :

1'İNCİ LİGİ

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DENİZLİSPOR-ELAZIĞSPOR                                                             : 0-0

ALTINORDU-ŞANLIURFASPOR                                                         : 2-0

EVKUR YENİ MALATYASPOR-GÖZTEPE                                         : 1-0

             18.30 ADANA DEMİRSPOR-BANDIRMASPOR                                  :

2'NCİ LİG

BEYAZ GRUP

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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-FETHİYESPOR             : 0-0

KONYA ANADOLU SELÇUKLUSPOR-HACETTEPE                           : 1-2

NAZİLLİ BELEDİYESPOR-PENDİK                                                      : 4-2

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR-OFSPOR                                               : 2-1

AMED SPORTİF-KAHRAMANMARAŞSPOR                                       : 2-1

2'NCİ LİG

KIRMIZI GRUP

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MENEMEN BELEDİYESPOR-KARŞIYAKA                                           : 3-3

KASTAMONUSPOR 1966-KAYSERİ ERCİYESSPOR                          : 5-0

1461 TRABZON-İNEGÖLSPOR                                                             : 7-4

3'ÜNCÜ LİG

1'İNCİ GRUP

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KIZILCABÖLÜKSPOR-KOZAN BELEDİYESPOR                                 : 2-1

ÇORUM BELEDİYESPOR-SANCAKTTEPE BELEDİYESPOR             : 1-2

ALTAY-BEYLERBEYİ                                                                             : 6-1

KOCAELİSPOR-GÖLCÜKSPOR                                                           : 2-1

BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE-TEKİRDAĞSPOR                               : 1-0

KARACABEY BİRLİKSPOR-ANKARA DEMİRSPOR                            : 1-0

KÜTAHYASPOR-CİZRESPOR                                                               : 1-2

MANAVGATSPOR-ERZİN BELEDİYESPOR                                         : 2-4

SPOR TOTO

3'ÜNCÜ LİGİ 2'NCİ GRUP

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YOMRASPOR-HALİDE EDİP ADIVARSPOR                                        : 1-2

BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR-YEŞİL .BURSA                     : 0-0

TİRE 1922-MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR                          : 1-2

KIRIKHANSPOR-SİLİVRİSPOR                                                             : 0-2

DÜZCESPOR-KEMERSPOR 2003                                                        : 5-3

DERSİMSPOR-ÇATALCASPOR                                                           : Ertelendi

PAZARSPOR-DARDANELSPOR                                                          : 0-1

ERBAASPOR-DERİNCESPOR                                                             : 4-1

TÜRK METAL KIRIKKALESPOR-BATMAN PETROLSPOR                : 2-5

SPOR TOTO

3'ÜNCÜ LİGİ 3'ÜNCÜ GRUP

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ELAZİZ BELEDİYESPOR-DİYARBEKİRSPOR                                    : 4-1

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ-MUĞLASPOR                                         : 6-2

ORDUSPOR-TARSUS İDMANYURDU                                                : 2-1

PAYASSPOR-ANKARA ADLİYESPOR                                                : 0-2

SAKARYASPOR-MALTEPE                                                                 : 3-1

DENİZLİ FUTBOL AKADEMİSİ-12 BİNGÖLSPOR                               : 1-3

ORHANGAZİSPOR-BAYRAMPAŞA                                                     : 1-2

                      19: 00 AFJET AFYONSPOR-BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR          Açıklaması

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