Toplu Sonuçlar
14 NİSAN CUMA 2017********************************************SPOR TOTO 2'NCİ LİGİBEYAZ GRUP-------------------------KONYA ANADOLU SELÇUKLUSPOR-FETHİYESPOR : 0-1BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ : 2-1AMED SPORTİF-PENDİK : 1-0NAZİLLİ BELEDİYESPOR-KOCAELİ BİRLİKSPOR :...
14 NİSAN CUMA 2017
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SPOR TOTO 2'NCİ LİGİ
BEYAZ GRUP
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KONYA ANADOLU SELÇUKLUSPOR-FETHİYESPOR : 0-1
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ : 2-1
AMED SPORTİF-PENDİK : 1-0
NAZİLLİ BELEDİYESPOR-KOCAELİ BİRLİKSPOR : 0-3
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK : 1-1
SPOR TOTO 2'NCİ LİGİ
KIRMIZI GRUP
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MENEMEN BELEDİYESPOR-AYDINSPOR 1923 : 2-2
KASTAMONUSPOR 1966-ANKARAGÜCÜ : 1-0
1461 TRABZON-KIRKLARELİSPOR : 0-1
TOKATSPOR-NİĞDE BELEDİYESPOR : 1-0
SPOR TOTO
3'ÜNCÜ LİGİ 1'İNCİ GRUP
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ÇORUM BELEDİYESPOR-KIZILCABÖLÜKSPOR : 0-0
ALTAY-KOZAN BELEDİYESPOR : 2-4
KOCAELİSPOR-BEYLERBEYİ : 0-2
BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR : 1-2
KARACABEY BİRLİKSPOR-GÖLCÜKSPOR : 2-4
KÜTAHYASPOR-TEKİRDAĞSPOR : 2-1
MANAVGATSPOR-ANKARA DEMİRSPOR : 0-1
VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR-CİZRESPOR : 1-1
SPOR TOTO
3'ÜNCÜ LİGİ 2'NCİ GRUP
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ERBAASPOR-HALİDE EDİP ADIVARSPOR : 3-2
KIRIKHANSPOR-ÇATALCASPOR : 2-2
BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR-DERİNCESPOR : 2-0
YOMRASPOR-TİRE 1922 : 1-0
TÜRK METAL KIRIKKALESPOR-KEMERSPOR 2003 : 2-5
DÜZCESPOR-YEŞİL BURSA : 1-0
PAZARSPOR-MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR : 1-2
SPOR TOTO
3'ÜNCÜ LİGİ 3'ÜNCÜ GRUP
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ORHANGAZİSPOR-DİYARBEKİRSPOR : 0-1
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ-BAYRAMPAŞA : 3-0
ELAZİZ BELEDİYESPOR-ORDUSPOR : 2-1
AFJET AFYONSPOR-ANKARA ADLİYE : 4-1
PAYASSPOR-MUĞLASPOR : 1-1
SAKARYASPOR-12 BİNGÖLSPOR : 1-1
DENİZLİ FUTBOL AKADEMİSİ-TARSUS İDMANYURDU : 1-1
BERGAMA BELEDİYESPOR-BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR : 2-1