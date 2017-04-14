Toplu Sonuçlar

14 NİSAN CUMA 2017********************************************SPOR TOTO 2'NCİ LİGİBEYAZ GRUP-------------------------KONYA ANADOLU SELÇUKLUSPOR-FETHİYESPOR : 0-1BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ : 2-1AMED SPORTİF-PENDİK : 1-0NAZİLLİ BELEDİYESPOR-KOCAELİ BİRLİKSPOR :...

Toplu Sonuçlar

14 NİSAN CUMA 2017

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SPOR TOTO 2'NCİ LİGİ

BEYAZ GRUP

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KONYA ANADOLU SELÇUKLUSPOR-FETHİYESPOR                                    : 0-1

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ                      : 2-1

AMED SPORTİF-PENDİK                                                                                  : 1-0

NAZİLLİ BELEDİYESPOR-KOCAELİ BİRLİKSPOR                                          : 0-3

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK                                      : 1-1

SPOR TOTO 2'NCİ LİGİ

KIRMIZI GRUP

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MENEMEN BELEDİYESPOR-AYDINSPOR 1923                                            : 2-2

KASTAMONUSPOR 1966-ANKARAGÜCÜ                                                      : 1-0

1461 TRABZON-KIRKLARELİSPOR                                                                : 0-1

TOKATSPOR-NİĞDE BELEDİYESPOR                                                           : 1-0

SPOR TOTO

3'ÜNCÜ LİGİ 1'İNCİ GRUP

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ÇORUM BELEDİYESPOR-KIZILCABÖLÜKSPOR                                         : 0-0

ALTAY-KOZAN BELEDİYESPOR                                                                   : 2-4

KOCAELİSPOR-BEYLERBEYİ                                                                       : 0-2

BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR                 : 1-2

KARACABEY BİRLİKSPOR-GÖLCÜKSPOR                                                 : 2-4

KÜTAHYASPOR-TEKİRDAĞSPOR                                                               : 2-1

MANAVGATSPOR-ANKARA DEMİRSPOR                                                   : 0-1

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR-CİZRESPOR                                     : 1-1

SPOR TOTO

3'ÜNCÜ LİGİ 2'NCİ GRUP

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ERBAASPOR-HALİDE EDİP ADIVARSPOR                                                 : 3-2

KIRIKHANSPOR-ÇATALCASPOR                                                                : 2-2

BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR-DERİNCESPOR                          : 2-0

YOMRASPOR-TİRE 1922                                                                             : 1-0

TÜRK METAL KIRIKKALESPOR-KEMERSPOR 2003                                 : 2-5

DÜZCESPOR-YEŞİL BURSA                                                                       : 1-0

PAZARSPOR-MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR                            : 1-2

SPOR TOTO

3'ÜNCÜ LİGİ 3'ÜNCÜ GRUP

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ORHANGAZİSPOR-DİYARBEKİRSPOR                                                       : 0-1

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ-BAYRAMPAŞA                                                 : 3-0

ELAZİZ BELEDİYESPOR-ORDUSPOR                                                         : 2-1

AFJET AFYONSPOR-ANKARA ADLİYE                                                        : 4-1

PAYASSPOR-MUĞLASPOR                                                                          : 1-1

SAKARYASPOR-12 BİNGÖLSPOR                                                               : 1-1

DENİZLİ FUTBOL AKADEMİSİ-TARSUS İDMANYURDU                             : 1-1

BERGAMA BELEDİYESPOR-BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR                : 2-1

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