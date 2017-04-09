Toplu Sonuçlar
Sayın Yazı İşleri Müdürleri'neTÜRKİYE 1'inci Ligi'nde saat 18.30'da başlayacak BALIKESİRSPOR-DENİZLİSPOR ve 2'nci Ligi Beyaz Grup'da oynanacak BUCASPOR-İSTANBULSPOR ile saat 19.00'da Süper Lig'de karşılaşacak ADANASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR müsabakaları dışındaki TOPLU SONUÇLAR aşağıda gösterilmiştir.
Sayın Yazı İşleri Müdürleri'ne
TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde saat 18.30'da başlayacak BALIKESİRSPOR-DENİZLİSPOR ve 2'nci Ligi Beyaz Grup'da oynanacak BUCASPOR-İSTANBULSPOR ile saat 19.00'da Süper Lig'de karşılaşacak ADANASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR müsabakaları dışındaki TOPLU SONUÇLAR aşağıda gösterilmiştir. Teşekkürler
DHA
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SPOR TOTO
SÜPER LİG
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16.00 KAYSERİSPOR-OSMANLISPOR : 1-4
19.00 ADANASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR :
1'İNCİ LİGİ
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GİRESUNSPOR-BANDIRMASPOR : 1-0
MANİSASPOR-MERSİN İDMANYURDU : 2-0
18.30 BALIKESİRSPOR-DENİZLİSPOR :
2'NCİ LİG
BEYAZ GRUP
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18.30 BUCASPOR-İSTANBULSPOR :
FETHİYESPOR-ZONGULDAK KÖMÜRSPOR : 4-3
SİVAS BELEDİYESPOR-AMED SPORTİF : 1-1
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-HACETTEPE : 0-0
18.30 BUCASPOR-İSTANBULSPOR :
OFSPOR-NAZİLLİ BELEDİYESPOR : 2-3
KOCAELİ BİRLİKSPOR-KONYA ANADOLU SELÇUKLUSPOR : 3-1
2'NCİ LİG
KIRMIZI GRUP
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KAYSERİ ERCİYESSPOR-BUGSAŞSPOR : 1-1
GÜMÜŞHANESPOR-NİĞDE BELEDİYESPOR : 0-0
İNEGÖLSPOR-SARIYER : 2-1
KASTAMONUSPOR 1966-TOKATSPOR : 0-0
HATAYSPOR-MENEMEN BELEDİYESPOR : 1-0
AYDINSPOR 1923-1461 TRABZON : 1-0
KIRKLARELİSPOR-ETİMESGUT BELEDİYESPOR : 4-1
SPOR TOTO
3'ÜNCÜ LİGİ 1'İNCİ GRUP
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TEKİRDAĞSPOR-MANAVGATSPOR : 2-1
GÖLCÜKSPOR-KÜTAHYASPOR : 0-1
ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR-KARACABEY BİRLİKSPOR : 1-2
KOZAN BELEDİYESPOR-KARTAL : 2-1
KIZILCABÖLÜKSPOR-ALTAY : 4-0
CİZRESPOR-ERZİN BELEDİYESPOR : 3-0
SPOR TOTO
3'ÜNCÜ LİGİ 2'NCİ GRUP
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KEMERSPOR 2003-BATMAN PETROLSPOR : 2-2
YOMRASPOR-SİLİVRİSPOR : 3-0
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR-BODRUM BELEDİYESİ : 0-2
DERİNCESPOR-DERSİMSPOR : 3-1
DARDANELSPOR-DÜZCESPOR : 2-1
YEŞİL BURSA-KIRIKHANSPOR : 4-1
TİRE 1922-ERBAASPOR : 0-5
SPOR TOTO
3'ÜNCÜ LİGİ 3'ÜNCÜ GRUP
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ORDUSPOR-ORHANGAZİSPOR : 0-2
DİYARBEKİRSPOR-DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR : 3-2
ELAZİZ BELEDİYESPOR-BERGAMA BELEDİYESPOR : 1-1
TARSUS İDMANYURDU-DARICA GENÇLERBİRLİĞİ : 2-1
12 BİNGÖLSPOR-PAYASSPOR : 0-0
MUĞLASPOR-SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR : 1-2