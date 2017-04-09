Toplu Sonuçlar

Sayın Yazı İşleri Müdürleri'neTÜRKİYE 1'inci Ligi'nde saat 18.30'da başlayacak BALIKESİRSPOR-DENİZLİSPOR ve 2'nci Ligi Beyaz Grup'da oynanacak BUCASPOR-İSTANBULSPOR ile saat 19.00'da Süper Lig'de karşılaşacak ADANASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR müsabakaları dışındaki TOPLU SONUÇLAR aşağıda gösterilmiştir.

Toplu Sonuçlar

Sayın Yazı İşleri Müdürleri'ne

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde saat 18.30'da başlayacak BALIKESİRSPOR-DENİZLİSPOR ve 2'nci Ligi Beyaz Grup'da oynanacak BUCASPOR-İSTANBULSPOR ile saat 19.00'da Süper Lig'de karşılaşacak ADANASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR müsabakaları dışındaki TOPLU SONUÇLAR aşağıda gösterilmiştir. Teşekkürler

DHA

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SPOR TOTO

SÜPER LİG

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16.00 KAYSERİSPOR-OSMANLISPOR                                             : 1-4

                    19.00 ADANASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR                                         :

1'İNCİ LİGİ

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GİRESUNSPOR-BANDIRMASPOR                                                     : 1-0

MANİSASPOR-MERSİN İDMANYURDU                                             : 2-0

                    18.30 BALIKESİRSPOR-DENİZLİSPOR                                              :

2'NCİ LİG

BEYAZ GRUP

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                     18.30 BUCASPOR-İSTANBULSPOR                                                   :

FETHİYESPOR-ZONGULDAK KÖMÜRSPOR                                    : 4-3

SİVAS BELEDİYESPOR-AMED SPORTİF                                          : 1-1

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-HACETTEPE                : 0-0

18.30 BUCASPOR-İSTANBULSPOR                                                   :

OFSPOR-NAZİLLİ BELEDİYESPOR                                                    : 2-3

KOCAELİ BİRLİKSPOR-KONYA ANADOLU SELÇUKLUSPOR          : 3-1

2'NCİ LİG

KIRMIZI GRUP

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 KAYSERİ ERCİYESSPOR-BUGSAŞSPOR                                        : 1-1

 GÜMÜŞHANESPOR-NİĞDE BELEDİYESPOR                                  : 0-0

 İNEGÖLSPOR-SARIYER                                                                    : 2-1

 KASTAMONUSPOR 1966-TOKATSPOR                                            : 0-0

 HATAYSPOR-MENEMEN BELEDİYESPOR                                       : 1-0

 AYDINSPOR 1923-1461 TRABZON                                                    : 1-0

 KIRKLARELİSPOR-ETİMESGUT BELEDİYESPOR                            : 4-1

SPOR TOTO

3'ÜNCÜ LİGİ 1'İNCİ GRUP

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TEKİRDAĞSPOR-MANAVGATSPOR                                                  : 2-1

GÖLCÜKSPOR-KÜTAHYASPOR                                                        : 0-1

ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR-KARACABEY BİRLİKSPOR             : 1-2

KOZAN BELEDİYESPOR-KARTAL                                                      : 2-1

KIZILCABÖLÜKSPOR-ALTAY                                                              : 4-0

CİZRESPOR-ERZİN BELEDİYESPOR                                                 : 3-0

SPOR TOTO              

3'ÜNCÜ LİGİ 2'NCİ GRUP

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KEMERSPOR 2003-BATMAN PETROLSPOR                                    : 2-2

YOMRASPOR-SİLİVRİSPOR                                                               : 3-0

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR-BODRUM BELEDİYESİ    : 0-2

DERİNCESPOR-DERSİMSPOR                                                           : 3-1

DARDANELSPOR-DÜZCESPOR                                                         : 2-1

YEŞİL BURSA-KIRIKHANSPOR                                                           : 4-1

TİRE 1922-ERBAASPOR                                                                      : 0-5

SPOR TOTO

3'ÜNCÜ LİGİ 3'ÜNCÜ GRUP

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ORDUSPOR-ORHANGAZİSPOR                                                         : 0-2

DİYARBEKİRSPOR-DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR          : 3-2

ELAZİZ BELEDİYESPOR-BERGAMA BELEDİYESPOR                     : 1-1

TARSUS İDMANYURDU-DARICA GENÇLERBİRLİĞİ                        : 2-1

12 BİNGÖLSPOR-PAYASSPOR                                                          : 0-0

MUĞLASPOR-SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR                                 : 1-2

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