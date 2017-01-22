Toplu Sonuçlar

Sayın Yazı İşleri Müdürleri'neTürkiye 1'inci Ligi'nde saat 18.30'da başlayan GÖZTEPE-GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR müsabakası dışındaki TOPLU SONUÇLAR aşağıda gösterilmiştir.

Toplu Sonuçlar

Sayın Yazı İşleri Müdürleri'ne

Türkiye 1'inci Ligi'nde saat 18.30'da başlayan GÖZTEPE-GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR müsabakası dışındaki TOPLU SONUÇLAR aşağıda gösterilmiştir. Teşekkürler

DHA

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SPOR TOTO

SÜPER LİG

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GAZİANTEPSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ                                          : (Ertelendi)

1'NCİ LİGİ

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BANDIRMASPOR-DENİZLİSPOR                                                : 0-0

SİVASSPOR-BOLUSPOR                                                           : 3-1

            18.30 GÖZTEPE-GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR          :

2'NCİ LİG

BEYAZ GRUP

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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK     : 0-1

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR-SİVAS BELEDİYESPOR                       : 4-1

KONYA ANADOLU SELÇUKLUSPOR-AMED SPORTİF                      : 0-3

NAZİLLİ BELEDİYESPOR-KAHRAMANMARAŞSPOR                        : 2-0

FETHİYESPOR-BUCASPOR                                                         : 4-0

2'NCİ LİG

KIRMIZI GRUP

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1461 TRABZON-TOKATSPOR                                                     : 0-0

KASTAMONUSPOR 1966-HATAYSPOR                                         : 1-0

3'ÜNCÜ LİGİ 1'İNCİ GRUP

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BAYBURT ÖZEL İDARE-CİZRESPOR                                             : 2-1

KARACABEY BİRLİKSPROR-ERZİN BELEDİYESPOR                        : 3-0

KÜTAHYASPOR-VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR                        : 1-2

ALTAY-GÖLCÜKSPOR                                                                  : 1-1

KOCAELİSPOR-ANKARA DEMİRSPOR                                            : 2-2

SPOR TOTO

3'ÜNCÜ LİGİ 2'NCİ GRUP

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DERSİMSPOR-SİLİVRİSPOR                                                         : 0-0

ERBAASPOR-YEŞİL BURSA                                                           : 0-0

YOMRASPOR-MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR                       : 1-0

PAZARSPOR-ÇATALCASPOR                                                         : 1-0

KIRIKHANSPOR-TÜRK METAL KIRIKKALESPOR                              : 0-0

BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR-KEMERSPOR 2003                : 2-1

DÜZCESPOR-BATMAN BELEDİYESPOR                                          : 3-1

TİRE 1922-DARDANELSPOR                                                        : 2-1

 SOR TOTO

3'ÜNCÜ LİGİ 3'ÜNCÜ GRUP

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ORDUSPOR-12 BİNGÖLSPOR                                                     : 3-2

PAYASSPOR-DÜZYURTSPOR                                                      : 3-0

DİYARBEKİRSPOR-BAYRAMPAŞA                                                : 2-0

ELAZİZ BELEDİYESPOR-TARSUS İDMANYURDU                           : 5-2

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR-MALTEPE                         : 0-1

SAKARYASPOR-BERGAMA BELEDİYESPOR                                   : 1-1

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ-ANKARA ADLİYESPOR                         : 3-0

ORHANGAZİSPOR-MUĞLASPOR                                                  : 1-2


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