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Toplu Sonuçlar

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Sayın Yazı İşleri Müdürleri'neTÜRKİYE 1'inci Ligi'nde saat 18.30'da başlayacak ADANA DEMİRSPOR-MERSİN İDMANYURDU karşılaşması dışındaki TOPLU SONUÇLAR aşağıda gösterilmiştir.

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Sayın Yazı İşleri Müdürleri'ne

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde saat 18.30'da başlayacak ADANA DEMİRSPOR-MERSİN İDMANYURDU karşılaşması dışındaki TOPLU SONUÇLAR aşağıda gösterilmiştir. Teşekkürler

DHA

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SPOR TOTO

SÜPER LİG

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16.00 GAZİANTEPSPOR-ANTALYASPOR                                : 0-3

1'İNCİ LİGİ

-------------

BANDIRMASPOR-SAMSUNSPOR                                          : 2-0

GÖZTEPE-DENİZLİSPOR                                                     : 2-4

ESKİŞEHİRSPOR-ALTINORDU                                              : 3-0

                        18.30 ADANA DEMİRSPOR-MERSİN İDMANYURDU                 :

2'NCİ LİG

BEYAZ GRUP

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OFSPOR-ANADOLU ÜSKÜDAR                                              : 2-1

BUCASPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ                                                : 4-2

AMED SPORTİF-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR        : 1-1

SİVAS BELEDİYESPOR-TEPECİKSPOR                                   : 2-0

KAHRAMANMARAŞSPOR-KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR       : 2-1

KOCAELİ BİRLİKSPOR-ZONGULDAK KÖMÜRSPOR                  : 2-1

2'NCİ LİG

KIRMIZI GRUP

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GÜMÜŞHANESPOR-TOKATSPOR                                            : 2-1

TOKATSPOR-ETİMESGUT BELEDİYESPOR                               : 1-2

NİĞDE BELEDİYESPOR-ETİMESGUT BELEDİYESPOR                : 3-1

HATAYSPOR-KAYSERİ ERCİYESSPOR                                     : 3-0

AYDINSPOR 1923-ANKARAGÜCÜ                                           : 1-1

SPOR TOTO

3'ÜNCÜ LİGİ 1'İNCİ GRUP

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VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR-MANAVGATSPOR                : 0-0

ERZİN BELEDİYESPOR-KÜTAHYASPOR                                   : 1-0

CİZRESPOR-KARACABEY BİRLİKSPOR                                    : 1-0

GÖLCÜKSPOR-KARTAL                                                          : 1-0

TEKİRDAĞSPOR-KOCAELİSPOR                                              : 1-2

SPOR TOTO

3'ÜNCÜ LİGİ 2'NCİ GRUP

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BATMAN PETROLSPOR-KIRIKHANSPOR                                : 1-1

TÜRK METAL KIRIKKALESPOR-YOMRASPOR                         : 1-0

MANİSA BÜYÜKŞEHİR-HALİDE EDİP ADIVARSPOR                : 1-2

DARDANELSPOR-ERBAASPOR                                             : 0-3

YEŞİL BURSASPOR-PAZARSPOR                                          : 0-2

DERİNCESPOR-TİRE 1922                                                   : 1-1

KEMERSPOR 2003-DERSİMSPOR                                          : 3-1

SPOR TOTO

3'ÜNCÜ LİGİ 3'ÜNCÜ GRUP

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12 BİNGÖLSPOR-ORHANGAZİSPOR                                        : (Ertelendi)

TARSUS İDMANYURDU-DİYARBEKİRSPOR                               : 2-3

BAYSAL İNŞAAT DÜSYURTSPOR-SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR : 1-0

MUĞLASPOR-DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR                 : 1-1

BERGAMA BELEDİYESPOR-PAYASSPOR                                   : 1-2

AFJET AFYONSPOR-ELAZİZ BELEDİYESPOR                             : 2-1

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