Sayın Yazı İşleri Müdürleri'ne
TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde saat 18.30'da başlayacak ADANA DEMİRSPOR-MERSİN İDMANYURDU karşılaşması dışındaki TOPLU SONUÇLAR aşağıda gösterilmiştir. Teşekkürler
DHA
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SPOR TOTO
SÜPER LİG
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16.00 GAZİANTEPSPOR-ANTALYASPOR : 0-3
1'İNCİ LİGİ
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BANDIRMASPOR-SAMSUNSPOR : 2-0
GÖZTEPE-DENİZLİSPOR : 2-4
ESKİŞEHİRSPOR-ALTINORDU : 3-0
18.30 ADANA DEMİRSPOR-MERSİN İDMANYURDU :
2'NCİ LİG
BEYAZ GRUP
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OFSPOR-ANADOLU ÜSKÜDAR : 2-1
BUCASPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ : 4-2
AMED SPORTİF-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR : 1-1
SİVAS BELEDİYESPOR-TEPECİKSPOR : 2-0
KAHRAMANMARAŞSPOR-KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR : 2-1
KOCAELİ BİRLİKSPOR-ZONGULDAK KÖMÜRSPOR : 2-1
2'NCİ LİG
KIRMIZI GRUP
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GÜMÜŞHANESPOR-TOKATSPOR : 2-1
TOKATSPOR-ETİMESGUT BELEDİYESPOR : 1-2
NİĞDE BELEDİYESPOR-ETİMESGUT BELEDİYESPOR : 3-1
HATAYSPOR-KAYSERİ ERCİYESSPOR : 3-0
AYDINSPOR 1923-ANKARAGÜCÜ : 1-1
SPOR TOTO
3'ÜNCÜ LİGİ 1'İNCİ GRUP
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VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR-MANAVGATSPOR : 0-0
ERZİN BELEDİYESPOR-KÜTAHYASPOR : 1-0
CİZRESPOR-KARACABEY BİRLİKSPOR : 1-0
GÖLCÜKSPOR-KARTAL : 1-0
TEKİRDAĞSPOR-KOCAELİSPOR : 1-2
SPOR TOTO
3'ÜNCÜ LİGİ 2'NCİ GRUP
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BATMAN PETROLSPOR-KIRIKHANSPOR : 1-1
TÜRK METAL KIRIKKALESPOR-YOMRASPOR : 1-0
MANİSA BÜYÜKŞEHİR-HALİDE EDİP ADIVARSPOR : 1-2
DARDANELSPOR-ERBAASPOR : 0-3
YEŞİL BURSASPOR-PAZARSPOR : 0-2
DERİNCESPOR-TİRE 1922 : 1-1
KEMERSPOR 2003-DERSİMSPOR : 3-1
SPOR TOTO
3'ÜNCÜ LİGİ 3'ÜNCÜ GRUP
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12 BİNGÖLSPOR-ORHANGAZİSPOR : (Ertelendi)
TARSUS İDMANYURDU-DİYARBEKİRSPOR : 2-3
BAYSAL İNŞAAT DÜSYURTSPOR-SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR : 1-0
MUĞLASPOR-DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR : 1-1
BERGAMA BELEDİYESPOR-PAYASSPOR : 1-2
AFJET AFYONSPOR-ELAZİZ BELEDİYESPOR : 2-1
Toplu Sonuçlar
Sayın Yazı İşleri Müdürleri'neTÜRKİYE 1'inci Ligi'nde saat 18.30'da başlayacak ADANA DEMİRSPOR-MERSİN İDMANYURDU karşılaşması dışındaki TOPLU SONUÇLAR aşağıda gösterilmiştir.
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