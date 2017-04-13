Toplanan İnek Sütü Şubat'ta Yüzde 6.6 Azaldı

– Ticari süt işletmelerince üreticilerden toplanan inek sütünün miktarı Şubat ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.6 azalışla 703 bin tona geriledi.



Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) süt üretimi ile ilgili istatistiklerine göre, Şubat ayında ticari süt işletmelerinin içme sütü üretimi ise yıllık bazda yüzde 8.4 artışla 135 bin tona çıktı.



Bu dönemler itibarıyla inek peyniri üretimi yüzde 4 azalışla 49 bin tona gerilerken, koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise yüzde 42.5 artışla 1,020 tona yükseldi.



Yoğurt üretimi 83 bin 840 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.3 azaldı. Ayran üretimi ise 50 bin 137 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.5 düşüş gösterdi.



Şubat ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3.5, protein oranı ise ortalama yüzde 3.3 olarak tespit edildi.



Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2.6 ve aynı dönemde inek sütü miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.1 azaldı.



(Grafik) - İstanbul