Toplanan İnek Sütü Miktarı Şubatta Azaldı

Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 azalarak 702 bin 784 tona geriledi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı şubat ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.



Buna göre, toplanan inek sütü miktarı şubatta yıllık bazda yüzde 6,6 azalarak 702 bin 784 ton oldu. Söz konusu dönemde, ticari süt işletmeleri tarafından gerçekleştirilen içme sütü üretimi yüzde 8,4 artışla 135 bin 29 tona yükselirken, inek peyniri üretimi yüzde 4 azalışla 48 bin 844 tona düştü. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri üretimi ise yüzde 42,5 artarak bin 20 tona çıktı.



Yoğurt üretimi şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,3 azalarak 83 bin 840 ton oldu. Bu dönemde ayran üretimi ise yüzde 1,5 düşüş göstererek 50 bin 137 tona geriledi.



Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı, ortalama yüzde 3,5, protein oranı ise ortalama yüzde 3,3 olarak tespit edildi.



Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı, şubatta bir önceki aya göre yüzde 2,6 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı da geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,1 düşüş gösterdi.