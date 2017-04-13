Toplanan İnek Sütü Miktarı Şubat'ta Azaldı

Ticari süt işletmelerince Şubat ayında 702 bin 784 ton inek sütü toplandı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Şubat ayı süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre; toplanan inek sütü miktarı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 azaldı.



Şubat ayında ticari süt işletmeleri tarafından içme sütü üretimi 135 bin 29 ton olarak gerçekleşti ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 artış gösterdi. İnek peyniri üretimi 48 bin 844 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 azaldı. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise bin 20 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,5 arttı.



Yoğurt üretimi 83 bin 840 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 azaldı. Ayran üretimi ise 50 bin 137 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 azalış gösterdi.



Şubat ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı ise ortalama yüzde 3,3 olarak tespit edildi.



Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,6 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 azaldı. - İSTANBUL