Toplama Kampları, Ortaya Çıkmadan Önce de Biliniyordu"

İngiltere'de yeni yayımlanan "Human Rights After Hitler" (Hitler'den Sonra İnsan Hakları) adlı kitapta, İkinci Dünya Savaşı'nda, toplama kamplarının ortaya çıkmasından 2,5 yıl önce, Müttefik Devletlerin Yahudi soykırımından haberdar olduğu ileri sürüldü.



"The Independent" gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde, Londra'daki SOAS Üniversitesi Uluslararası Çalışmalar ve Diplomasi Merkezinden Prof. Dan Plesch'in kaleme aldığı kitapta, Yahudi soykırımı ile ilgili 70 yıl sonra ilk kez ortaya çıkan Birleşmiş Milletler belgesine dayandırılan iddialar bulunduğu bildirildi.



Buna göre, kitapta, aralık 1942'de ABD, Birleşik Krallık ve Sovyet hükümetlerin en az 2 milyon Yahudi'nin katledildiği ve 5 milyonunun da ölüm tehlikesi altında yaşadığının farkında olduğu, aynı zamanda Adolf Hitler ve üst düzey Naziler aleyhinde iddianame hazırlandığı iddia edildi.



Gazeteye konuşan Prof. Dr. Plesch, "Müttefik Devletlerin, toplama kampları ortaya çıktığı zaman Yahudi soykırımından haberdar olduğu düşünülüyordu ancak bu devletler, kampların bulunmasından 2,5 yıl önce kamplar hakkında açıklama yapıyordu." dedi.



Plesch, gün ışığına çıkardığı belgeye göre, Müttefik Devletlerin, Nazi işgali altında bulunan çeşitli ülkelerdeki toplama kamplarından ve direniş hareketlerinden kaçan tanık ifadelerine dayanarak, 1944'ten itibaren Hitler'in savaş suçlarıyla ilgili iddianameler hazırladığını savundu.



Prof. Dr. Plesch ayrıca, dönemin Birleşik Krallık Başbakanı Winston Churchill'in savaş kabinesinde bakan olarak görev yapan Viscount Cranborne'un, mart 1943'te "Yahudilerin özel durum olarak düşünülmemesi gerektiğini ve ülkesinin daha fazla mülteciyi kabul edemeyecek kadar çok kişiyi kabul ettiğini" dile getirdiğini aktardı.



ABD, Birleşik Krallık ve diğer müttefiklerin, Yahudi soykırımına ilişkin yayımladıkları açıklamadan önce, aralık 1942'de, dönemin Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Anthony Eden'in parlamento konuşmasında, "Barbarca yönettikleri tüm topraklarda yaşayan Yahudileri yok saymakla yetinmeyen Alman yetkililer, Hitler'in sürekli dile getirdiği Yahudileri yok etme amacını uygulamaya koymaktadır." ifadesini kullandığına dikkati çeken Plesch, kanıtların ortaya çıkmasına ve Nürnberg Mahkemelerinde yüzlerce Nazi'nin yargılanmasına rağmen, Müttefik Devletlerin tehlike altındakilere yardım etmek için çok az çaba gösterdiğine işaret etti.



Plesch, dönemin ABD Başkanı Franklin Roosevelt'in, Birleşmiş Milletler Savaş Suçları Komisyonu (UNWCC) temsilcisi Herbert Pell'in çabalarının da ABD Dışişleri Bakanlığındaki "Yahudi düşmanları" tarafından geri püskürtüldüğünü savundu.



UNWCC'nin arşivine ulaşmak isteyen araştırmacıların, sadece kendi hükümetinden değil aynı zamanda da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nden izin alması gerektiğini anımsatan Plesch, bu yerine getirilse bile araştırmacıların not almasına izin verilmediğini dile getirdi.



Plesch, arşivin halka açılması için eski ABD BM Daimi Temsilcisi Samantha Powers'ın harekete geçtiğini kaydetti.