Toplam Dış Açıklar 372.7 Milyar Dolara Yükseldi

– Mrekez Bankası'nın Şubat ayına ait Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre Türkiye'nin toplam dış açıkları 372.7 milyar dolara yükseldi.



Merkez Bankası'nın açıkladığı 2017 Şubat sonu itibarıyla UYP verilerine göre, Türkiye'nin yurtdışı varlıkları, 2016 yılsonuna göre yüzde 0.9 artışla 216.8 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 3.5 artışla 589.4 milyar dolar oldu.



Türkiye'nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan toplam dış açıklar, net UYP, 2016 yıl sonunda 354.8 milyar dolardan 2017 Şubat sonunda 372.7 milyar dolara yükseldi.



Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2016 yıl sonuna göre yüzde 1.4 artışla 107.6 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 0.2 artışla 69.2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.



Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları, 2016 yılsonuna göre yüzde 3.1 artışla 30.7 milyar dolar oldu.



Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, 2017 Şubat sonu itibarıyla, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2016 yılsonuna göre yüzde 8.3 artışla 144.2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.



2017 Şubat sonu itibarıyla, portföy yatırımları 2016 yıl sonuna göre yüzde 3.7 artarak 148.3 milyar dolar oldu. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2016 yıl sonuna göre yüzde 13.5 oranında artışla 40.3 milyar dolar olurken, borç senetleri alt kalemleri olan yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 3.3 oranında azalışla 25.9 milyar dolar, Hazine'nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 3.5 artışla 40 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.



Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2016 yılsonuna göre 3.5 milyar dolar artış gösterdi. 2017 Şubat sonu itibarıyla, diğer yatırımlar altında yer alan yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarının Merkez Bankası'ndaki kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları 2016 yılsonuna göre değişiklik göstermeyerek 0.8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.



Aynı dönemde, yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2016 yılsonuna göre yüzde 4.5 artışla 31.9 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 7.8 artarak 13.1 milyar dolar oldu.



Bankaların toplam kredi stoku yüzde 0.3 artışla 88.2 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 0.7 artışla 100.4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. - İstanbul