Topkapı Sarayı ve Harem Turu, 9 Nisan'da meraklılarını bekliyor.



"Osmanlı devlet ve saray teşkilatının somutlaşmış hali; sanat ve mimarideki en ideal görünümü hiç kuşku yok ki Topkapı Sarayı'nda ifade bulur. Altı asırdan fazla tarih sahnesinde kalan Osmanlı Devleti'nin, İstanbul'un fethi ile birlikte "İmparatorluğa" dönüşme sürecinde inşa olunan bu saray 1478-1830 yılları arasında kullanılmıştır.



Topkapı Sarayı bir tarih sahnesidir adeta..Dram, trajedi ve bazen de mutluluk burada en üst düzeyde yaşanırdı.. Avrupa devletlerinin "Büyük Türk" ya da "Büyük Efendi" olarak da isimlendirdiği ihtişam yüzyıllarının paidşahları burada çalışır, dinlenir; en önemli siyasi ve askeri kararları buradan verirler, zaferleri de burada kutlarlardı. Peki acaba İstanbul'un fatihi nerede dinlenirdi, O'nun Rönesans Avrupa'sına ve eserlerine olan ilgisini yansıtan muhteşem Hazinesi neredeydi, Kanuni Sultan Süleyman'ın sarayda yaşamının geçtiği bölümler hangisiydi? Kanuni'nin sevgili ve "makbul" veziri Pargalı İbrahim Paşa'nın Topkapı Sarayı'nın şekillenmesinde rol ve katkısı neydi? Sarayın Harem bölümü ne zaman kuruldu ve burada yaşayan ilk haseki sultan ve valide sultan kimdi?



Yukarıdaki soruların yanıtını almak ve sarayın mekanlarına sinen şifrelerini çözmek, ihtişam yüzyıllarının yaşam sahnelerinden ayrıntılar görmek, zirvedikilerin yalnızlığına tanıklık etmek, ışıltılı ama trajik yaşamları hakkında fikir edinmek; çok uzak yüzyıllardan bu güne ulaşan hatıralarla dolu sarayı bazen nesnel bilgi ve bazen de duygu dolu bir sezgiyle gezmeye ne dersiniz?



Buluşma Yeri ve Saati: Ayasofya Müzesi önü, Saat: 09.30



Güzergah: Sur-u Sultani, Bab-ı Hümayun, Matbaa-i Amire, Yeniçeri Ocağı, Darphane-i Amire, Babüsselam, Ahırlar, Mutfaklar, Harem-i Hümayun, Adalet Kulesi, Has Oda, Kutsal Emanetler, Hazine Dairesi, Arz Odası, Osmanlı Padişah Portreleri Salonu, Revan Köşkü, Sünnet Köşkü, Bağdat Köşkü, Mecidiye Köşkü. Aya İrini (dışarıdan), Darphane-i Amire, Soğukçeşme Sokağı.



NOT: Topkapı Sarayı turumuza özel, yemekli ve yemeksiz olmak üzere 2 fiyat seçeneğimiz bulunmaktadır.



Fiyata dahil hizmetler:



Uzman rehberlik, sabah çay ve poğaça ikramı, öğle yemeği, Harem müze giriş ücreti.



Fiyata dahil olmayan hizmetler: Topkapı Sarayı Müzesi giriş bileti (katılımcıların müze kartı olması tavsiye edilir. Aksi takdirde ek olarak Topkapı Sarayı giriş bileti için 30 TL ödenir) Müze Kartı olmayan misafirlerimiz, https: //www.muze.gov.tr/muzekart_almak_istiyorum linkinden müze kart temin edebilir veya gezi öncesi Müze kapısından kimlik ibraz ederek 40 TL karşılığında temin edilebilir.



Topkapı Sarayı 65 yaş ziyaretçiler için giriş ücreti almamaktadır.



Hediyemiz: Tur bilgi notları



KONYALI MÖNÜ



Karışık Zeytinyağlı Tabağı



***



Hünkar Beğendi



***



Salata



***



Karışık Türk Tatlı Tabağı veya Karışık Meyva Tabağı



***



Su – Çay



Önemli Notlar:



1.Turumuz belirttiğimiz saatte başlayacaktır. Tur buluşma yerimizde hareket saatinden 15 dakika önce bulunmanız gerekmektedir. Geç kalınması durumunda sorumluluğun firmamıza ait olmadığını belirtmek isteriz.



2.Tüm turlarımızda, turda anlatım yapan rehberinizi daha iyi duyabilmeniz için, rehber kulaklık sistemi kullanılmaktadır.



Yararlı Bilgiler: Günlük gezi fiyatına öğle yemeği, müze girişleri ve bahşişler dahildir. Katılımcıların mevsim koşullarına göre giyinmesi rica olunur. Katılımcılarımızın rahat bir ayakkabı giymesi ve yanlarında şemsiye, yağmurluk bulundurmaları rica olunur. Dinsel ibadet yerleri tur güzergahı olması durumda, kadın katılımcıların yanlarında başörtüsü bulundurmasını rica ediyoruz."







Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Bilgi İstasyonu



Mekan Adresi : Halaskargazi Caddesi. Meydan Apt. No: 9/1 Kenter Tiyatrosu Üstü



Başlangıç Saati : 09.04.2017 09: 30: 00



Bitiş Saati : 09.04.2017 11: 30: 00



Kategori : Topkapı Sarayı ve Harem Turu



Tür : Gezi



Ücretlimi? : Hayır