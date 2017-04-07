Topçu: "İleriki Haftalar İçin Umutluyuz"

Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, Karabükspor'a karşı aldıkları 3-0'lık galibiyete ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Geldiğimiz bu noktada 3 gol atıp, gol yemeden kazanmak önemliydi. İleriki haftalar için umutluyuz" dedi.



Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Kardemir Karabükspor ile karşılaşan yeşil-beyazlı ekip, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, "Konya maçında 3 net pozisyonumuz var. Pozitif futbolumuz vardı. Bunu sonuca yansıtamamıştık. Maça stresli başladık, Pablo ile gol kaçırdık. Attığımız gol ofsayt değildi. Geldiğimiz bu noktada 3 gol atıp, gol yemeden kazanmak önemliydi. İleriki haftalar için umutluyuz. Kalan 7 haftadaki maçlarımızı değerlendirip ligi iyi yerde bitirmek istiyoruz" dedi.



"Formayı futbolcu çalışarak alır"



Sercan Yıldırım'ın performansına değinen genç teknik adam, "Sercan ben geliyorum diye Konyaspor maçında sinyali vermişti. Bu güçlü hali. Ben daha iyisini bekliyorum. Formayı futbolcu çalışarak alır. Sercan çalışmalarının karşılığını aldı. Sercan'dan daha fazlasını bekliyorum. Batalla ise elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Mutlu mu mutsuz mu ben bilmem. Kendisine sorun" diye konuştu.



"Takım demoralize oldu"



Futbolda üst üste kaybedildiğinde moralsiz kalındığını söyleyen Topçu, "Biz de üst üste iki üç maç olunca futbolcular özgüven kaybı yaşadı. Biz böyle mücadele edip pozisyon ürettik. Baskı yiyen futbolcular tabi ki çok rahat değiller. Futbolcuların hepsi çok iyi niyetli. Baskı ile oynamak gerçekten kolay değil. Bunu üzerimizden atarsak güzel futbolda ortaya gelir. Bizim en büyük sorunumuz ikinci yarıda istikrarı yakalayamamamız" şeklinde konuştu.



"Ertuğrul takımın stoperi"



Sağ bekte bu sezon çok sıkıntı yaşadıklarını ifade eden genç teknik adam, sözlerini şöyle tamamladı:



"Ertuğrul stoper. Biz onu sağbekte oynattık. Onun adam geçip orta yapmasını bekleyemeyiz. Taraftar fazlasını bekleyebilir. Alkışlansa performansları yükselecek. Taraftarla bütünleştiğimizde keyif alırız." - BURSA