Topçu: 'Bugün Futbolun Gerçeklerini, Unuttuğumuz Bir Gündü'

Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, Akhisar Belediyespor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Böyle bir futbol, böyle bir mücadele seyrettirdiğimiz için tüm camiadan, taraftarlarımızdan özür diliyorum, üzgünüm" dedi.



Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Bursaspor deplasmanda Akhisar Belediyespor'a 5-1 mağlup oldu. Maçın başında tribünleri dolduran Bursasporlu taraftarlar, yeşil-siyahlı ekibin ilk yarıyı 4-1 geride kapatması sonrası istifa sloganları atarak, tribünleri terk etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, "Buraya gelirken beklentimiz farklıydı. Bir önceki maçın üzerine koyup mücadele ve futbol anlamında uzun zamandır galip gelemediğimiz deplasmandan puanlarla dönmek istiyorduk. İyi de başladığımız bir mücadelenin devamında çok hüsranlı bir sonuç elde ettik. Bu sonucun arkasından ne söylemek gerekiyor çok da bilmiyorum. Kabul edilebilir bir sonuç değil. Böyle bir futbol, böyle bir mücadele seyrettirdiğimiz için tüm camiadan, taraftarlarımızdan özür diliyorum, üzgünüm" dedi.



"Bugün futbolun gerçeklerini, unuttuğumuz bir gündü"



Alınan farklı mağlubiyeti neye bağladıklarıyla ilgili soruya yanıt veren Topçu, "Aşağı-yukarı geçen haftaki aynı takımla sahaya çıktık. Bir tek sağ bek Ertuğrul'un yerine Erdem'i aldık. Oradaki mücadele ve pozitif futbolun getirdiği özveriyle iyi başladık, golü de bulduk ama demek ki bu mücadele yeterli değil. Rakip takım bizden çok daha fazla istedi ve mücadele etti. Dolayısıyla onlar galip geldi. Bugün futbolun gerçeklerini, unuttuğumuz bir gündü. Mücadele etmeden, savaşmadan, istekli olmadan oynanmıyor. Biz bunu bir kez daha öğrenmiş olduk. Öğrenirken tabi maalesef böyle bir günü yaşattığımız için üzgünüz. Bunu kimse kabul edemez. Tekrardan özür diliyorum" şeklinde konuştu.



"Haklılar, ben de olsam ben de giderdim"



İlk yarıyı 4-1 geride kapatmalarının ardından taraftarların tribünü terk etmeleriyle ilgili soruya cevap veren Topçu, "Taraftarlarımız haklılar. Ben de olsam ben de giderdim" dedi. Görevi bırakıp bırakmama yönündeki soruya da yanıt veren Topçu, "Ben her şeyi açık konuşabilirim. Buraya bir telefonla geldim, dolayısıyla bana derlerse ki 'git' ben giderim. Ben sonuçta Bursasporluyum. Bursa şehrinde yaşadım ve büyüdüm. Bu takımın ilerisi için hangi karar doğru olacaksa ben ona razıyım. Buraya geldiğimden beri iyi futbol oynatmaya çalıştım. Açık futbol demeyeyim ama iyi futbol oynatmaya çalıştım. Ama sonuçta git-gelleri çok yaşadık. Hedefleri kaçırdığınızda belki mental anlamda futbolcular üzerinde sıkıntı olabiliyor. Biz Alanya maçını içeride kazanabilseydik, belki burada farklı bir şeyler konuşuyor olabilirdik. Bugün Akhisar'ın hedefi bizim hedeflerimizin üzerindeydi. Onlar da bu hedefler doğrultusunda daha iyiydi" ifadelerini kullandı.



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