Topçam Barajı Tam Kapasite Enerji Üretiyor

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde yaklaşık 400 milyon lira harcanarak inşa edilen Topçam Barajı, tüm ünitelerin devreye alınmasıyla tam gaz elektrik üretimine başladı.



2002 yılında inşaatı başlayan ve 2008 yılında 122 metre gövde yüksekliğiyle enerji üretimine hazır hale getirilen, enerji üretimi için yüklenici firma tarafından başlatılan türbin imalatı ve montajlanması çalışmaları ancak 2016 yılında tamamlanabilen Topçam Barajı'nda üçüncü ünitede devreye alındı.



İlk ünitesi 21 Aralık 2016 tarihinde devreye alınan Topçam Barajı'nda elektrik üretim test aşamasından başarılı sonuç alınınca 2. ve 3. üniteler 15 Mart devreye alınarak Elektrik Üretim A.Ş.'ye (EÜAŞ) devredildi. Devreye alınan üniteler 21 Aralık tarihinden bugüne kadar 40 milyon kilovat/saat enerji üretimi gerçekleştirdi. Yılda yaklaşık 2200 milyon kilovat/saat enerji üretimi gerçekleştirmesi planlanan Topçam Barajı, ilk 4 ayda üretmesi gereken enerjinin beşte birini üretmiş oldu.



Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürü Ahmet Kanık, "400 milyon TL'ye mal olan, 133 metreküp su depolayacak Topçam Barajı ve 3 üniteden oluşan, toplamda 60 MW güce sahip olan Topçam HES, yıllık 198.5 milyon kilovat saat enerji üretimi yaparak ülke ekonomisine yılda yaklaşık 60 milyon TL katkı sağlayacaktır" dedi. - ORDU