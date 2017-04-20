Topbaş'tan CHP'lilere: Canınız Çok Sıkılırsa Çizmelerimizi Giyeriz
İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Meclisi'ne, İstanbul'un 2016 karnesini sunan Kadir Topbaş, CHP'lilerin sert eleştirilerine "İstanbul'da 3 dönemdir başkanlık yapıyorum, bu son dönemim. Canınız çok sıkılırsa çizmelerimizi giyeriz" diyerek yanıt verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Meclisi'ne, İstanbul'un 2016 karnesini sunan Kadir Topbaş, CHP'lilerin sert eleştirilerine "İstanbul'da 3 dönemdir başkanlık yapıyorum, bu son dönemim. Canınız çok sıkılırsa çizmelerimizi giyeriz" diyerek yanıt verdi.