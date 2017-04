Topbaş, Silivri Metro Projesini Açıkladı: "Silivri'ye 32.5 Kilometre Gelecek"

AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "Silivri'ye 32.5 kilometre metro gelecek. Metro çalışmalarını programa alıyoruz ve projelendirme çalışmaları yapılıyor" dedi.



16 Nisan referandum çalışmaları kapsamında yaklaşık iki aydır yoğun olarak ilçe programlarına devam eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, bugün Silivri ilçesinde bir dizi programa katıldı. Başkan Topbaş, ilk olarak Silivri Sanayici ve İşadamları Derneği (SİAD) ziyaret ederek iş adamlarıyla bir araya geldi. Daha sonra ise AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı tarafından özel bir restoranda düzenlenen programda ilçede görev alan STK temsilcileri, muhtarlar, kanaat önderleri ve Silivrili vatandaşlarla buluştu. Program kapsamında yapılan konuşmalarda Pazar günü yapılacak olan Referandumun ülke geleceği açısından önemi ve Anayasa'da yapılacak olan madde değişiklikleri hakkında bilgiler aktarıldı.



"Dünyada kendi kaynakları metro yapan belediye yok"



AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen programda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "Maaş ödemeyen belediye olarak bilinen benim dönemimde 98 milyar yatırım yaptık. 16.5 milyar bu sene yatırımımız var. Silivri'ye bugüne kadar 2 milyara yakın yatırım yapmışız. Dünyada kendi kaynaklarıyla metro yapan bir belediye yok. Biz her yerde metro her yere metro dedik. Bin metresi 50 milyon dolar, yani 200 milyona yakın tutuyor" dedi.



"Silivri'ye 32.5 kilometre metro gelecek"



Silivri'ye yapılacak olan metronun projelendirme çalışmalarının yapıldığını söyleyen Başkan Topbaş, "Silivri'ye metro dedik, hayal dahi edilemezdi. Düşünülmezdi talep dahi edilemezdi. Buraya 32.5 kilometre Silivri'ye metro gelecek. Metro çalışmasının programa alıyoruz, şu anda projeleri yapılıyor. Silivri metroya kavuşunca burada oturmak, bu güzel atmosferi solumak ve burada bulunmak, ayrıca şehir içerisinde olduğu zaman rahat bir şekilde gidip gelmek konforunu sizlere yaşatacağız" diye konuştu.



"Büyükçekmece'den Sarıyer'e yapılacak tünel Silivri'yi de etkileyecek"



Büyükçekmece'den Sarıyer'e kadar yapılacak tünelin Silivri'yi de etkileyeceğini belirten Topbaş, "Silivri içinde önemli olduğunu düşündüğüm Büyükçekmece'den Sarıyer'e kadar 140 kilometre tünel yapıyoruz. Maliyet olarak ciddi bir rakam kilometresi takriben 40-50 milyon civarında. Bu tünel yer yer çıkıyor ve tekrar giriyor. Yani bir yerden giriyor Haramidere'den çıkıyor, daha sonra Avcılar'dan çıkıyor. Ardışık olarak devamlı olarak gidiyor. Son olarak Kağıthane'den çıkarak Sarıyer'e kadar gidebileceksiniz. Yani artık trafiğe girmeden bastırıp gidebileceksiniz" şeklinde konuştu.



"Ülke ve kent menfaati söz konusu olursa akan suların durması lazım"



Referandumla ilgili konuşan Başkan Kadir Topbaş, "Yapılan çalışmalarda esasında olan ülkenin geleceğidir, ülkenin yarınlarıdır. Kim doğru iş yapıyorsa onun yanında olmak lazım. Yani burada illa muhalefette olduğum için her şeye hayır diyeceğim mantığı olmaması lazım. Ama maalesef siyasi partiler bunu kendine doğru yönelterek, kendine oy vermiş insanların onlarla aynı karar doğrultusunda olmalarına ısrar ediyorlar. Halbuki ülke ve kent menfaati söz konusu olduğu zaman akan suların durması lazım. Maalesef ülkemizde bu mantık henüz gelişmedi. Hangi siyasi kimlikte olursu olsun doğru iş yapıyorsa yanında olmak, yanlış iş yapıyorsa da karşısında olmak gerekiyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL