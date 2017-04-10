Topbaş, Hem Evet Hem Hayır Çadırını Ziyaret Etti

16 Nisan referandum una günler kala İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Kadıköy'de hem "Evet" hem "Hayır" çadırını ziyaret ederek yetkililerle sohbet etti.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Kadıköy'de vatandaşlarla buluşarak İstanbul'da yapılan ve yapımı devam eden projelerle ilgili vatandaşlara bilgi verdi. Ardından 16 Nisan referandum una günler kala Kadıköy'de Milliyetçi Hareket Partisi'nin "Evet" çadırını ziyaret etti. Topbaş, çadırda bulunan vatandaşlarla sohbet ederek Rabia işareti yaptı. Çadırdaki broşürleri inceleyen Topbaş, kendisini gören vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Ardından Vatan Partisi'nin "Hayır" çadırına uğrayan Topbaş, yetkililerle bir süre sohbet ettikten sonra çadırdan ayrıldı. - İSTANBUL